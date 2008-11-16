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۲۶ آبان ۱۳۸۷، ۱۵:۳۲

70 میلیارد ریال اعتبار تاکنون به طرح توسعه نهبندان اختصاص یافته است

70 میلیارد ریال اعتبار تاکنون به طرح توسعه نهبندان اختصاص یافته است

بیرجند - خبرگزاری مهر: استاندار خراسان جنوبی از اختصاص70 میلیارد ریال اعتبار تاکنون به طرح توسعه نهبندان خبر داد و گفت: اختصاص اعتبار به این طرح برای سالهای آینده در ردیف های خاص پیش بینی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سید ‌صولت مرتضوی ظهر امروز درنشست اعضای شورای اسلامی بخش مرکزی و شهر نهبندان به اختصاص سالانه 30 میلیارد ریال از محل اعتبارات طرح توسعه نهبندان و 14 درصد از مجموع بودجه استان برای اجرای این طرح اشاره کرد و افزود: این شهرستان با 60 هزار نفر جمعیت حدود 20 درصد اعتبارات استان را به خود اختصاص می دهد که نشان از توجه ویژه به این منطقه دارد.

وی فعالیت های انجام شده در خصوص احداث پادگان ارتش در نهبندان را مثبت ارزایابی کرد و اظهار داشت: از محل اعتبارات طرح توسعه نهبنذدان دو میلیارد ریال اعتبار برای حصارکشی پادگان الختصاص یافته است.

مرتضوی از آمادگی دولت تا 50 درصد سرمایه گذاری از محل کمکهای فنی اعتباری در زمینه احداث و راه اندازی کارخانه سیمان در شهرسیتان نهبندان خبر داد و تصریح کرد: در صورت سرمایه گذاری 50 درصد دیگر از سوی بخش خصوصی، عملیات اجرایی این طرح بزرگ آغاز می شود.

وی حضور یک هزار و 600 دانشجو در دانشگاههای نهبندان را مرهون تلاشهای دولت و برکات انقلاب اسلامی دانست و افزود: با راه اندازی دانشکده فنی ظرفیت تحصیل دانشجو در موسسسات آموزش عالی نهبندان به دو هزار نفر ارتقاء می یابد.

استاندار خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه در حال حاضر زمینه تحصیل علم و دانش برای تمامی اقشار جامعه فراهم است، اظهار داشت: سال 65 در دانشگاه بیرجند تنها 600 نفر دانشجو وجود داشت و این در حالی است که هم ‌اکنون در شهرستان نهبندان بیش ازیک ‌هزار 600 نفر دانشجو مشغول به تحصیل هستند.

مرتضوی فعال‌ شدن شهرک صنعتی نهبندان، تجهیز دهیاری‌ها از سرگیری فعالیت کارخانه پنبه ‌نسوز، رفع مشکلات آب شرب روستایی، ارتقای خانه بهداشت میغان به شبکه بهداشتی و درمانی، آسفالت راه روستایی رومه به کهنو، ساخت گلخانه بزرگ صنعتی در نهبندان، تمدید وام‌های کشاورزی، افزایش سهم میزان علوفه یارانه‌ ای و تکمیل سد بندان از مهم‌ ترین مواردی بود که در این جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و استاندار در خصوص رفع بسیاری از آنان دستور صادر کرد.

کد مطلب 784102

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