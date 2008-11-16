هفت پارکینگ سطح شهر مشهد مکانیزه شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مسعود بیژنی ظهر امروز در نشست خبری این سازمان در جمع خبرنگاران افزود: سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد در راستای تسهیل ارائه خدمات در پارکینگ ها به شهروندان اقدام به مکانیزاسیون 7 پارکینگ سطح شهر مشهد کرده است.

وی اعلام کرد: پارکینگ دارایی واقع در خیابان امام خمینی(ره)، پارکینگ پارک ملت در ضلع شرقی و جنوبی، شمالی، پارکینگ کوهسنگی، پارکینگ پردیس در خیابان دانشگاه بین میدان شهدا و میدان سعدی، پارکینگ طبقاتی خسروی نو، پارکینگ رضا در میدان بیت المقدس، پارکینگ میدان راه آهن در ضلع جنوب شرقی میدان راه آهن مجهز به سیستم های مکانیزه شده است.

بیژنی عنوان کرد: در این پارکینگ ها با استفاده از سیستم های رایانه ای و کارت های هوشمند به شهروندان سرویس دهی می شود.

وی هدف از این اقدام را جلوگیری از اتلاف وقت شهروندان، اطلاع رسانی از وضعیت تعداد فضاهای خالی پارک به شهروندان و کنترل تعداد خودروهای داخل پارکینگ از مرکز اعلام کرد.

معاون هماهنگی امور مهندسی ترافیک سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد عنوان کرد: در ادامه این روند هم اکنون 6 پارکینگ دیگر شهر مشهد نیز در حال مکانیزه شدن است.

وی همچنین از ایجاد 9 دهانه پل عابر پیاده در بلوار وکیل آباد خبر داد و اظهار کرد: با هدف تسهیل و ایمن سازی تردد عابران، عملیات اجرایی احداث 9 دهانه پل عابر پیاده در بلوار وکیل آباد آغاز گردیده است.

وی گفت: این پل ها با فاصله بسیار کم و حد فاصل ایستگاه های قطار شهری در این بلوار احداث می گردد.

بیژنی عنوان کرد: سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد مطالعات مکان یابی این پل ها را برمبانی طرح تفضیلی بلوار وکیل آباد به انجام رسانده است.

وی با اشاره به تامین هزینه اجرای این پل ها از محل اعتبارات شهرداری مشهد، افزود: این پل ها به مرور مکانیزه و به پله برقی مجهز خواهند شد.

معاون هماهنگی امور مهندسی ترافیک سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد با تاکید بر اجرای عملیات نصب این پل ها همزمان با عبور وسایل نقلیه، اظهار امیدواری کرد: با جابه جایی معارض موجود در محل نصب پایه های برخی از این پل ها، عملیات هرچه سریعتر اجرا و خاتمه یابد.

وی اظهار امیدواری کرد: با احداث و بهره برداری از این پل ها منجر به افزایش ایمنی تردد عابران پیاده در بلوار وکیل آباد و پیشگیری از حوادث احتمالی در این محدوده گردد.