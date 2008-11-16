  1. استانها
  2. کرمان
۲۶ آبان ۱۳۸۷، ۱۶:۲۰

یک تن مواد مخدر در کرمان کشف شد

یک تن مواد مخدر در کرمان کشف شد

کرمان - خبرگزاری مهر: معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان کرمان از کشف بیش از یک تن مواد مخدر در استان کرمان خبر داد.

سرگرد علیرضا پریور در گفتگو با مهر اظهار داشت: ماموران نیروی انتظامی شهرستان کهنوج با انجام اقدامات اطلاعاتی موفق به کشف هزار و 750 کیلوگرم انواع مواد مخدر از یک دستگاه تانکر حمل سوخت شدند.

وی تصریح کرد: قاچاقچیان این محموله را در مخزن سوخت خودرو جاسازی کرده و از استان سیستان و بلوچستان به طرف استانهای مرکزی کشور در حال انتقال این مواد بودند.

وی افزود: در این رابطه یک دستگاه تانکر سوخت رسان و یک خودرو پژو نیز توقیف و یک نفر قاچاقچی دستگیر شد.

پریور با اشاره به افزایش میزان قاچاق مواد مخدر از مرزهای شرقی کشور و با تاکید بر مبارزه با قاچاق مواد مخدر از خانواده ها خواست با دقت بیشتر نسبت کنترل فرزندان خود برای به دور ماندن از آسیبهای مواد مخدر اقدام کنند.

 

کد مطلب 784122

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها