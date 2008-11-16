یک تن مواد مخدر در کرمان کشف شد

سرگرد علیرضا پریور در گفتگو با مهر اظهار داشت: ماموران نیروی انتظامی شهرستان کهنوج با انجام اقدامات اطلاعاتی موفق به کشف هزار و 750 کیلوگرم انواع مواد مخدر از یک دستگاه تانکر حمل سوخت شدند.

وی تصریح کرد: قاچاقچیان این محموله را در مخزن سوخت خودرو جاسازی کرده و از استان سیستان و بلوچستان به طرف استانهای مرکزی کشور در حال انتقال این مواد بودند.

وی افزود: در این رابطه یک دستگاه تانکر سوخت رسان و یک خودرو پژو نیز توقیف و یک نفر قاچاقچی دستگیر شد.

پریور با اشاره به افزایش میزان قاچاق مواد مخدر از مرزهای شرقی کشور و با تاکید بر مبارزه با قاچاق مواد مخدر از خانواده ها خواست با دقت بیشتر نسبت کنترل فرزندان خود برای به دور ماندن از آسیبهای مواد مخدر اقدام کنند.