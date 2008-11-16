100 هزار دلار برای نیکولیچ / 30 میلیون تومان برای سه مربی ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، این مربی کروات که از اردیبهشت ماه سال 86 به عنوان سرمربی تیم فوتبال جوانان ایران همکاری خود را با فدراسیون فوتبال آغاز کرد، درپی ناکامی در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا در شهر دمام عربستان از این سمت برکنار شد.

نیکولیچ که پیش ازعهده دار شدن هدایت تیم فوتبال جوانان به عنوان مربی استعدادیابی سابقه همکاری با تیم های فوتبال پایه فولاد را داشت، در لیگ پنجم جایگزین فرانچیچ درتیم بزرگسالان باشگاه فولاد خوزستان شد.

این مربی کروات درحالی روز گذشته از سوی کمیته تیم های ملی از سمت سرمربیگری تیم جوانان برکنار شد که تا پایان ماه ژانویه (12 دی ماه) با فدراسیون فوتبال قرارداد دارد.

فدراسیون فوتبال تاکنون بخش عمده ای از مبلغ قرارداد 100هزار دلاری نیکولیچ را پرداخت کرده ولی همچنان 27 هزار دلار از کل قرارداد این مربی باقی مانده است.

مبلغ قرارداد نیکولیچ درحالی به حدود 100 میلیون تومان می رسد که سه مربی ایرانی دیگر تیم فوتبال جوانان شامل کریم بوستانی، مارکار آقاجانیان و اصغر اکبری مجموعا هریک مبلغ 10 میلیون تومان به عنوان پیش قرارداد وحقوق ماهیانه 1 میلیون تومان دریافت می کردند. قرارداد این سه مربی ایرانی با فدراسیون فوتبال درپایان آبان ماه جاری به پایان می رسد.