آثار دو هزار هنرمند در دوسالانه عکس ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، با پایان مهلت ارسال آثار یازدهمین دوسالانه عکس ایران 10 هزار عکس از دو هزار هنرمند سراسر کشور به دبیرخانه رسید و از این میان 200 اثر برای بخش نمایشگاهی دوسالانه انتخاب خواهد شد. نمایشگاه دوسالانه غیر رقابتی عکس ایران از اوایل دی‌ماه در گنجینه فرهنگ و هنر یزد و موسسه فرهنگی هنری صبا برپا می‌شود.

عکس‌های یازدهمین دوسالانه عکس ایران پس از برگزاری دوسالانه در دیگر شهرهای ایران نیز به نمایش درخواهد آمد. همچنین کتاب نفیس دوسالانه همزمان با برگزاری نمایشگاه چاپ و منتشر خواهد شد.