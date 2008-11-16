شاید برزیلی های استقلال نیایند / درخواست هواداران از قلعه نویی

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین عصر امروز استقلال در ورزشگاه شهید دستگردی با صحبت های امیرقلعه نویی آغاز شد. وی در صحبت های خود خطاب به بازیکنان از آنها خواست با جدی گرفتن تمرینات تمام توان و فکرشان را روی پیروزی برابر فولاد متمرکز کنند.

همچنین تماشاگران طرفدار استقلال که در محل تمرین حضور داشتند به محض ورود امیر قلعه نویی به ورزشگاه خواستار پیروزی این تیم برابر فولاد خوزستان شدند و از قلعه نویی خواستند در این دیدار هم سه امتیاز را کسب کنند.

در حالی که از هفته ها پیش از سوی مسئولان باشگاه استقلال وعده حضور دو بازیکن برزیلی در تمرینات این تیم داده شده بود اما امروز هم خبری از این برزیلی ها نشد تا زمزمه هایی بر منتفی شدن حضور آنها در استقلال به گوش برسد. برخی از هواداران استقلال نیز که از تاخیر این برزیلی ها نگران بودند عنوان می کردند به احتمال فراوان این دو برزیلی به تهران سفر نخواهند کرد.

* اشکان نامداری که هفته ها مصدوم بود امروز پس از مدتها به همراه سایر بازیکنان تمرین کرد.

* بیژن کوشکی نیز که پس از چند روز مصدومیت از امروز در تمرینات گروهی شرکت کرده بود به دلیل تغییر مدل موهایش برای دقایقی سوژه بازیکنان استقلال شده بود.

* علی نظری جویباری سرپرست آبی پوشان دقایقی با امیر قلعه نویی به صورت خصوصی صحبت کرد.

* امین نوروزی فیزیوتراپ باشگاه استقلال نیز دقایقی با قلعه نویی و جویباری به گفتگو پرداخت.

* طالب لو ، قربانی و منتظری به علت حضور در اردوی تیم ملی و مجتبی جباری به دلیل مصدومیت همچنان غایبان این روزهای تمرین استقلال هستند.