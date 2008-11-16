کتب نفیس کتابخانه های استان مرکزی مکان مناسب نگهداری ندارند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، محمد حسین‌ مطیعی امروز در همایش کتابخانه، نهاد نوآوری و شکوفایی در سالن پیامبر اعظم (ص) استانداری استان مرکزی با اشاره به برنامه های این انجمن افزود: جمع ‌آوری نسخ خطی و کتب چاپ سنگی از مهم ‌ترین برنامه ‌های این انجمن است.

وی با اشاره به اینکه توجه به علم، عالم و دانایی در توسعه فرهنگی کشور موثر است گفت: استان مرکزی سه سال متوالی رتبه اول کشوری را به عنوان انجمن برتر کتابخانه‌ های کشور کسب کرده است اما هنوز کتب خطی و ارزشمند کتابخانه های استان مکان مناسبی برای نگهداری ندارند.

مطیعی با بیان اینکه ساخت کتابخانه مرکزی با اعتبار هشت میلیارد تومان تصویب شد، عنوا کرد: باید تمام کتابخانه ها تا پایان سال 88 مکانیزه شود که از 48 کتابخانه استان در حال حاضر پنج کتابخانه مکانیزه است.

وی تصریح کرد: فضای دسترسی به کتابخانه ها به ازای هر 100 نفر جمعیت باسواد در کشور 1.4 متر است که در استان به 2.7 متر می رسد.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک در این همایش با بیان اینکه اسلام به کتاب، کتابخوانی و دانش افزایی بسیار اهمیت داده است، گفت: کتاب خواندن یکی از مولفه های رشد و توسعه فرهنگی جوامع محسوب می شود بنابراین باید این مهم بیش از پیش در دستور کار مسئولان قرار گیرد.

آیت الله احمد محسنی گرکانی افزود: در این راستا قرآن کریم نیز به فرهنگسازی بسیار تاکید کرده و امروز نیز فرهنگسازی مهمترین نیاز ما است.

وی با اشاره به اینکه نکوداشت افراد پرتلاش و نخبه کشور به ویژه در بخش علم و دانش امری پسندیده است اضافه کرد: معرفی افراد برجسته و بزرگ به جامعه حرکتی فرهنگی، ماندگار و اثرگذار است و این امر باعث تقویت انگیزه جوانان در این عرصه می شود.