سالانه حدود 700 ازدواج در کهگیلویه و بویراحمد انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، نادر منتظریان عصر امروز در نشست ستاد ساماندهی جوانان استان، افزود: متاسفانه براساس آمار و اطلاعات، میانگین سن ازدواج جوانان در استان بالا رفته است و این هشداری به مسئولان امر در فراهم کردن زمینه برای ازدواج ساده و آسان جوانان است.

وی تاخیر در امر ازدواج جوانان را یکی از آسیبهای جدی حوزه جوانان و جامعه دانست و تصریح کرد: بیکاری، تورم و تشریفات زاید از عوامل اصلی تاخیر در ازدواج جوانان در این استان است.

وی یاد آور شد: باید با حذف توقعات غیر معقول و تشریفات زاید و با رویکرد دینی و فرهنگی به امر ازدواج پرداخت و ازدواج آسان را در جامعه نهادینه کرد.

منتظریان ابراز داشت: حجم کار در حوزه ازدواج جوانان گسترده و پیچیده است و برای برون رفت از چنین وضعیتی نیاز به فرهنگسازی است.

این مسئول از همه صاحبنظران، مسئولان حوزه فرهنگ و دین، حوزه های علمیه، ائمه جمعه و جماعات، اساتید دانشگاهها و سازمان آموزش و پرورش خواست در خصوص فرهنگ سازی ازدواج آسان تلاش کنند.