نخستین تمرین تیم ملی امشب در باشگاه النصر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال کشورمان ساعت 13 ظهر امروز با 23 بازیکن وارد شهر دبی امارات شد و در بدو ورود مورد استقبال اعضای سفارت , جمعی از تماشاگران ایرانی مقیم این کشور قرار گرفت. ملی پوشان کشورمان پس از ورود به دبی با اتوبوس راهی هتل محل اقامت خود در نزدیکی باشگاه ایرانیان شدند.

قراراست وحید هاشمیان و مهدی مهدوی کیا امشب و جواد نکونام و مسعود شجاعی فردا به اردوی تیم ملی در امارات ملحق شوند. تیم کشورمان امشب و از ساعت 7 به وقت امارات نخستین تمرین خود را در امارات در زمین شماره 2 باشگاه النصربرگزار خواهد کرد.

به گفته احمد ابراهیمی سرپرست تیم ملی فوتبال کشورمان، بازیکنان تیم ملی تا قبل از دیدار برابر امارات دو جلسه تمرین دیگر برگزار خواهند کرد و خوشبختانه تمامی اعضای تیم در آمادگی کامل قرار دارند.

ابراهیمی تصریح کرد: تیم ملی قصد دارد آخرین پیروزی خود در خاک امارات را تکرار کند تا با سه امتیاز این دیدار، گام بلندی برای صعود به جام جهانی بردارد.

تیم ملی فوتبال ایران در سومین دیدار خود در چارچوب مسابقات مقدماتی جام جهانی ساعت 15/19 دقیقه به وقت امارات (45/6 دقیقه به وقت تهران) به قضاوت صالح سوبخیدین از مالزی در ورزشگاه آل مکتوم دبی به مصاف تیم فوتبال امارات خواهد رفت.

تیم ملی فوتبال کشورمان در گروه دوم مسابقات مقدماتی جام جهانی 2010 با تساوی مقابل عربستان و پیروزی مقابل کره شمالی در حال حاضر با 4 امتیاز در رده دوم قرار دارد. در این گروه کره جنوبی در صدر قرار دارد و تیم های ایران، عربستان وکره شمالی با 4 امتیاز در رده های بعدی قرار دارند و امارات بدون امتیاز در قعرجدول قرار این گروه ایستاده است.