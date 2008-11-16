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۲۶ آبان ۱۳۸۷، ۱۶:۴۲

استقلال تهران به پرداخت جریمه نقدی محکوم شد

استقلال تهران به پرداخت جریمه نقدی محکوم شد

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال باشگاه استقلال تهران را به پرداخت جریمه نقدی محکوم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال به دلیل اینکه باشگاه استقلال 5 بازیکن اخطاری در دیدار با تیم ملوان انزلی داشته است، این باشگاه را به پرداخت 2 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

دیدار استقلال تهران و ملوان انزلی درحالی روز 16آبان در شهر انزلی برگزار شد که 5 بازیکن تیم استقلا ل از داور مسابقه کارت زرد دریافت کردند.

همچنین کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال به دلیل اینکه باشگاه ابومسلم خراسان 4 بازیکن اخطاری در دیدار با تیم برق شیراز داشته است، این باشگاه را به پرداخت 2 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

کد مطلب 784172

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