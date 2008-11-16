استقلال تهران به پرداخت جریمه نقدی محکوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال به دلیل اینکه باشگاه استقلال 5 بازیکن اخطاری در دیدار با تیم ملوان انزلی داشته است، این باشگاه را به پرداخت 2 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

دیدار استقلال تهران و ملوان انزلی درحالی روز 16آبان در شهر انزلی برگزار شد که 5 بازیکن تیم استقلا ل از داور مسابقه کارت زرد دریافت کردند.

همچنین کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال به دلیل اینکه باشگاه ابومسلم خراسان 4 بازیکن اخطاری در دیدار با تیم برق شیراز داشته است، این باشگاه را به پرداخت 2 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.



