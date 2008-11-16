سه هزار تصادف در استان فارس رخ داد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، سرهنگ مسعود ارجایی ظهر امروز در نشستی با خبرنگاران افزود: این میزان شامل حدود دو هزار و 827 فقره سانحه درون شهری و 518 فقره تصادف برون شهری بوده است.

وی همچنین گفت: طی این مدت بر اثر سوانح رانندگی درون شهری هشت نفر و در تصادفات برون شهری استان فارس نیز 20 نفر جان خود را از دست دادند ضمن اینکه در سوانح درون شهری 632 نفر و در تصادفات برون شهری نیز 171نفر زخمی شدند.

رئیس مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود از کشف دو تن و 713 کیلوگرم انواع مواد مخدر در سطح استان طی سه هفته گذشته خبر داد و افزود: این میزان کشفیات شمال دو تن و 544 کیلو تریاک، 567 گرم هروئین، 154کیلو و 258 گرم حشیش، 255 گرم مرفین و 13کیلو و 500 گرم سایر مواد مخدر بوده است.

سرهنگ ارجایی همچنین متذکر شد: شهرستانهای داراب، فسا و سپیدان از جمله مناطقی بوده که بیشترین آمار کشفیات مواد مخدر استان فارس را به خود اختصاص داده ضمن اینکه در این رابطه یک هزار و 417 نفر دستگیر شده که از این تعداد 230نفر قاچاقچی و یک هزار و 187 نفر خرده فروش بوده اند.