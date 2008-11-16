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۲۶ آبان ۱۳۸۷، ۱۷:۴۶

احمدی به مهر خبر داد:

رای اکثریت اعضای فراکسیون اصولگرایان به محصولی

رای اکثریت اعضای فراکسیون اصولگرایان به محصولی

جلسه مجمع عمومی فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی که برای بررسی برنامه ها و سوابق وزیر پیشنهادی کشور برگزار شد پایان یافت و محصولی اکثریت آرای نمایندگان اصولگرا را به خود اختصاص داد.

محمود احمدی بیغش که با خبرنگار پارلمانی مهر گفتگو می کرد اظهار داشت: جلسه مجمع عمومی فراکسیون اصولگرایان به ریاست علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در محل صحن علنی مجلس برگزار شد و بعد از اینکه هشت نماینده مجلس سئوالات و ابهامات خود را در رابطه با وزیر پیشنهادی کشور مطرح کردند ، آقای محصولی در رابطه با این مسائل صحبت کرد و برنامه ها و سوابق خود را با نمایندگان در میان گذاشت.

به گفته نماینده شازند بعد از پایان سخنان نمایندگان موافق و مخالف وزیر پیشنهادی کشور برای اعلام نظر رسمی فراکسیون اصولگرایان در رابطه با رای اعتماد به محصولی، رای گیری به عمل آمد و در نهایت 78 نماینده با رای سفید موافق خود را با رای اعتماد به صادق محصولی اعلام کردند و 21 نماینده نیز با رای زرد با تصدی وی بر وزارت کشور مخالفت کردند.

بر اساس این خبر 68 نماینده نیز با رای آبی (ممتنع) تاکید کرده اند که هنوز برای رای اعتماد یا عدم اعتماد قانع نشده اند و نیاز به بررسی های بیشتر تا قبل از جلسه رای اعتماد دارند.

گفتنی است جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی کشور صبح روز سه شنبه هفته جاری در مجلس برگزار خواهد شد.

کد مطلب 784195

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