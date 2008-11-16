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۲۶ آبان ۱۳۸۷، ۱۸:۰۹

پس از حضور در کمیته انضباطی ؛

افشین قطبی تبرئه شد

افشین قطبی تبرئه شد

افشین قطبی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس عصر امروز در محل کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال حاضر شد و در خصوص رفتارهای خود در دیدار با مقاومت سپاسی به اعضای کمیته انضباطی توضیح داد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه که از ساعت 17 عصر امروز در محل کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال و به ریاست مجتبی شریفی رئیس کمیته انضباطی برگزار شد، افشین قطبی درباره برخی رفتارهای خود در دیدار برابر مقاومت سپاسی شیراز به ادای توضیحات پرداخت.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس به دلیل تحریک تماشاگران و برخی رفتارهای غیرعادی در دیدار با مقاومت سپاسی شیراز به کمیته انضباطی احضار شده بود.

در پایان این جلسه کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال براساس گزارش ناظر بازی و ناظر داوری رفتار افشین قطبی را تخلف تشخیص نداد و وی را تبرئه کرد.

بنا بر اظهار نظر افشین قطبی و تایید کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال حرکات و رفتار وی در روز دیدار پرسپولیس و مقاومت سپاسی شیراز خطاب به نیمکت تیمش و داریوش مصطفوی مدیرعامل این باشگاه بوده و هیچ گونه خطایی در این مورد احراز نشده است.

کد مطلب 784200

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