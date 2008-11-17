مصوبه واگذاری معدن انگوران به سهامداران زنجانی اجرا نشده است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، رئیس جمهور در سفر قبلی به زنجان در جمع مردم ماهنشان سخن از واگذاری سهام معدن انگوران به مردم این منطقه به میان آورد که همین حرف در قالب مصوبه ای در نشست پایانی هیئت دولت در زنجان تصویب شد اما این واگذاری به رغم گذشت دو سال هنوز محقق نشده است.

در همین راستا مجمع نمایندگان استان در نامه ای خطاب به محرابیان وزیر صنایع و معادن خواستان تحقق این وعده و مصوبه اجرا نشده دور اول سفر رئیس جمهور به استان زنجان شده اند.

در این نامه که تصویری از آن عصر امروز در اختیار خبرگزاری مهر در استان زنجان قرار گرفت آمده است: "طبق حکم جزء (5) بند و تبصره 29 قانون بودجه سال 76 وزارت معادن و فلزات متعهد می شود شرکت توسعه معادن روی ایران را به صورت سهامی عام با 134 هزار سهامدار تاسیس کند و نیز متعهد می شود برای احداث واحد یکصد هزار تنی روی موضوع جز 1-2 بند و همان تبصره بهره برداری از معدن انگوران را برای تامین خوراک مورد نیاز در اختیار شرکت مذکور قرار دهد".

مجمع نمایندگان استان زنجان یادآور شدند: به همین منظور طبق مصوبه شورای اقتصاد، بهره برداری از معدن انگوران به مدت 15 سال به شرکت توسعه معادن روی ایران واگذار شد لکن با شکایت یکی از شرکتها به دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اقتصاد به دلیل عدم طی مراحل قانونی، لغو و معدن انگوران از طریق برگزاری مزایده مجددا در اختیار شرکت توسعه معادن روی ایران قرار گرفت و به نوعی دولت وقت به تعهدات قانونی خود عمل کرد.

در ادامه نامه مجمع نمایندگان استان زنجان آمده است: پس از پایان مدت مزایده در سال 83 وزارت صنایع و معادن در دولت نهم نسبت به برگزاری مزایده اقدام کرد اما قبل از اعلام برنده، مزایده متوقف و بهره برداری از معدن انگوران به شرکت دولتی تهیه و تولید مواد معدنی واگذار شد.

نمایندگان استان زنجان در مجلس شورای اسلامی یادآور شده اند: پس از آن شرکت توسعه معادن روی ایران که به موجب قانون بودجه سال 76 با 124 هزار سهامدار برای احداث واحد یکصد هزار تنی با تعهد واگذاری معدن انگوران تاسیس شده بود نسبت به این امر معترض و به صورت جدی پیگیر واگذاری معدن به این شرکت، طبق تعهد دولت وقت و در زمان تاسیس شد.

در ادامه این نامه خاطرنشان شده است: در نهایت پیگیریهای بی وقفه منجر به آن شد که در سفر استانی هیئت وزیران به استان زنجان رئیس جمهور روز جمعه دوم اردیبهشت ماه سال 85 در اجتماع مردم ماهنشان واگذاری معدن انگوران به شرکت توسعه معادن روی ایران را اعلام کند و در جلسه هیئت وزیران در عصر همان روز واگذاری معدن انگوران به شرکت توسعه معادن روی ایران با هدف احداث واحد یکصد هزار تنی و تامین خوراک سایر واحدها و کمک استانی به تصویب رسد.

مجمع نمایندگان استان زنجان با ابراز تاسف از عدم اجرا شدن این مصوبه افزوده اند: متاسفانه به دلایل نامعلوم این مصوبه ابلاغ نشد و بهره برداری از معدن انگوران بر خلاف سیاستهای کلی اصل 44 و قانون اصل 44 توسط شرکت دولتی تهیه و تولید مواد معدنی انجام می شود.

امضا کنندگان نامه خطاب به محربیان عنوان کرده اند: پس از لغو مزایده و در اختیار دولت قرار گرفتن معدن، با ریزش معدن و شرایطی که پس از آن اتفاق افتاد، ارزش هر سهم شرکت توسعه معادن روباز پیش از یک هزار و 200 تومان به حدود دویست تومان تقلیل یافت و احتمال کاهش بیشتر نیز می رود.

نامه نمایندگان استان زنجان در مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرده است: حال 134 هزار سهامدار که بیش از 90 درصد آنها از طبقات ضعیف و فقیر جامعه هستند با خانواده ای خود نظاره گر و منتظر عملی شدن وعده های مسئولان جمهوری اسلامی ایران در دولت و بالاتر از همه قول رئیس جمهور محترم و مصوبه هیئت وزیران در دولت نهم هستند.

مجمع نمایندگان استان زنجان با توجه به مراتب فوق و با لحاظ جمیع جهات برای واگذاری حق بهره برداری معدن انگوران از دو پیشنهاد زیر حمایت می کند و با تداوم وضع موجود با هر گونه واگذاری غیر قانونی مخالف است:

(1) واگذاری طبق مصوبه هشتم اردیبهشت ماه سال 85 هیئت وزیران در استان زنجان

(2) واگذاری طبق بند 33 ماده واحد قانون بودجه سال 87.