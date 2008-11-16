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۲۶ آبان ۱۳۸۷، ۱۸:۱۷

در خصوص وقایع اخیر منتشر شد/

بیانیه بسیج دانشجویی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

بیانیه بسیج دانشجویی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

بسیج دانشجویی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی طی بیانیه ای به نشریح جزئیات حوادث اخیر تحت عنوان "افشای پروژه خشونت طلبان در دانشگاه و رادیوهای بیگانه" پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر متن این بیانیه چنین است: در پی افشاء شدن پروژه گروههای افراطی و وابسته جهت اغتشاش و خشونت طلبی در دانشگاهها که در سخنان مقام معظم رهبری به مناسبت 13 آبان ماه نیز به آن اشاره شد ، حضور پررنگ رادیو فردا ، صدای آمریکا، رادیو زمانه، رادیو آلمان و پایگاههای اینترنتی گروهک های ضد انقلاب ، در حمایت از طیف غیر قانونی علامه دفتر تحکیم و تحریف ماجرای دفاع از تروریست ها در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ، دم خروس خود را نشان داد.

بسیج دانشجویی دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی که برگزار کننده این نشست فرهنگی بود ، برپیگیری سر نخ های پروژه اغتشاش که در هماهنگی کامل میان داخل و خارج کشور و رادیو های امپریالیستی است تاکید مضاعف دارد.

1- سخنرانی استاد ارجمند جناب آقای رحیم پور ازغدی ، چون همیشه یک بحث تئوریک در تعریف اصول انقلاب با موضوع بازخوانی سنت امام صادق ( ع ) بود و با استقبال چشمگیر دانشجویان و اساتید دانشگاه خواجه نصیر مواجه شد و بیش از دو ساعت و نیم در آرامش کامل به جز بخش مربوط به پروژه سیاسی مزبور به طول انجامید و در پایان نیز پرسش و پاسخ شفاف صورت گرفت.

2- پنج نفر عضو انجمن دانشگاه ، با مدیریت شخصی به نام م- الف ( عضو شورای مرکزی تحکیم وحدت ، طیف علامه که با رادیو های بیگانه مصاحبه می کند ) و به نامهای م - ع ( دبیر انجمن ) ، ب- ص  ، ع - پ ، و ع - ص ، ناگهان نظم جلسه را به هم زده و سپس پلاکاردهایی بالا بردند که یکی از آنها حاوی شعار ( کشتار سال 67، حقوق بشر اسلام ) در دفاع از اعضای یک گروه تروریستی بود که در دهه اول انقلاب به علت کشتار هزاران تن در سال 60 تا 67 و همکاری نظامی و جاسوسی با ارتش صدام ، محاکمه و مجازات شده بودند. خط تبلیغ کسروی گری و گرایش های مارکسیستی و اهانت مستقیم به ارزش های اسلامی پیش از این نیز به وفور در نشریات باند مزبور تعقیب شده است.

3- سخنران محترم ، علیرغم آنکه تقریباً همه حضار به آن چند نفر ، معترض بوده و از آقای رحیم پور ، تقاضای ادامه بحث قبلی و بی اعتنایی به آن پنج نفر را می کردند ، در عین حال بحث خود را متوقف کرده و مشغول پاسخگویی به اغتشاش گران خشونت طلب و توضیح سابقه جنایات آن گروههای آدم کش و تروریستی شد. ایشان در عین حال در بخش پرسش و پاسخ نیز ابتدا و تقریباً تنها به سئوالات آنان پاسخ گفت و سئوالات حضار که مربوط به موضوع سخنرانی بود بی پاسخ ماند و عملاً اکثریت قربانی 5 نفر قانون شکن مهاجم شدند.

4- پس از شکست پروژه در اثر مخالفت قاطبه دانشجویان با خط خشونت و اغتشاش ، در یکی دو روز اخیر مدیران پروژه خشونت که شیوه بر هم زدن جلسات سخنرانی را جدیداً آغاز کرده و احتمالاً تا انتخابات ریاست جمهوری ادامه خواهند داد ، در برنامه ای مشترک با رادیو فردا ( وابسته به سازمان سیا ) و رادیو زمانه و رسانه های غربی خط تحریف و تحریک را در پیش گرفته اند و هماهنگی غیر عادی رسانه ای دشمن با سردسته حمله کنندگان به جلسه که عضو شورای مرکزی تحکیم علامه نیز می باشد، دلیل روشن تری بر صحت پیش بینی پروژه اغتشاش و هماهنگی اوباش داخلی با خارج کشور و حتی دفاع از گروههای برانداز و مسلح  می باشد.

وگرچه آقای رحیم پور اعلام کرده که هیچ شکایت یا گلایه ای از آنان نداشته و ندارد و دفاع آنان از گروهک ها را حمل بر نادانی و بلاهت آنان کرده است ، اما این گروه در نشریات خود و حتی در مصاحبه با رادیو فردا و ... به حمایت از منافقین اعتراف و ضمن اهانت و فحاشی و دروغگویی مکرر در نشریات و پایگاههای اینترنتی خود بر مواضع خود پافشاری کرده اند. گرچه در جلسات با مسئولین دانشگاه و فضای داخل دانشگاه در ابتدا اصل این حمایت را و بلکه حتی ارتباط چند نفر اخلال گر با انجمن را انکار و سعی در معکوس جلو دادن ماجرا کردند. مواضع دوگانه این گروه ، دلیل دیگری بر نفاق و توطئه مشترک آنان و رسانه های وابسته می باشد .

در انتهای این بیانیه آمده است:  لوح فشرده ( خط انحراف ) که توسط بسیج دانشجویی این دانشگاه تهیه شده و گزارش مصوری از ماجرای اغتشاش در جلسه را ارئه می کند ، در دسترس متقاضیان می باشد.

کد مطلب 784208

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