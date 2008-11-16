بیانیه بسیج دانشجویی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

به گزارش خبرگزاری مهر متن این بیانیه چنین است: در پی افشاء شدن پروژه گروههای افراطی و وابسته جهت اغتشاش و خشونت طلبی در دانشگاهها که در سخنان مقام معظم رهبری به مناسبت 13 آبان ماه نیز به آن اشاره شد ، حضور پررنگ رادیو فردا ، صدای آمریکا، رادیو زمانه، رادیو آلمان و پایگاههای اینترنتی گروهک های ضد انقلاب ، در حمایت از طیف غیر قانونی علامه دفتر تحکیم و تحریف ماجرای دفاع از تروریست ها در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ، دم خروس خود را نشان داد.

بسیج دانشجویی دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی که برگزار کننده این نشست فرهنگی بود ، برپیگیری سر نخ های پروژه اغتشاش که در هماهنگی کامل میان داخل و خارج کشور و رادیو های امپریالیستی است تاکید مضاعف دارد.

1- سخنرانی استاد ارجمند جناب آقای رحیم پور ازغدی ، چون همیشه یک بحث تئوریک در تعریف اصول انقلاب با موضوع بازخوانی سنت امام صادق ( ع ) بود و با استقبال چشمگیر دانشجویان و اساتید دانشگاه خواجه نصیر مواجه شد و بیش از دو ساعت و نیم در آرامش کامل به جز بخش مربوط به پروژه سیاسی مزبور به طول انجامید و در پایان نیز پرسش و پاسخ شفاف صورت گرفت.

2- پنج نفر عضو انجمن دانشگاه ، با مدیریت شخصی به نام م- الف ( عضو شورای مرکزی تحکیم وحدت ، طیف علامه که با رادیو های بیگانه مصاحبه می کند ) و به نامهای م - ع ( دبیر انجمن ) ، ب- ص ، ع - پ ، و ع - ص ، ناگهان نظم جلسه را به هم زده و سپس پلاکاردهایی بالا بردند که یکی از آنها حاوی شعار ( کشتار سال 67، حقوق بشر اسلام ) در دفاع از اعضای یک گروه تروریستی بود که در دهه اول انقلاب به علت کشتار هزاران تن در سال 60 تا 67 و همکاری نظامی و جاسوسی با ارتش صدام ، محاکمه و مجازات شده بودند. خط تبلیغ کسروی گری و گرایش های مارکسیستی و اهانت مستقیم به ارزش های اسلامی پیش از این نیز به وفور در نشریات باند مزبور تعقیب شده است.

3- سخنران محترم ، علیرغم آنکه تقریباً همه حضار به آن چند نفر ، معترض بوده و از آقای رحیم پور ، تقاضای ادامه بحث قبلی و بی اعتنایی به آن پنج نفر را می کردند ، در عین حال بحث خود را متوقف کرده و مشغول پاسخگویی به اغتشاش گران خشونت طلب و توضیح سابقه جنایات آن گروههای آدم کش و تروریستی شد. ایشان در عین حال در بخش پرسش و پاسخ نیز ابتدا و تقریباً تنها به سئوالات آنان پاسخ گفت و سئوالات حضار که مربوط به موضوع سخنرانی بود بی پاسخ ماند و عملاً اکثریت قربانی 5 نفر قانون شکن مهاجم شدند.

4- پس از شکست پروژه در اثر مخالفت قاطبه دانشجویان با خط خشونت و اغتشاش ، در یکی دو روز اخیر مدیران پروژه خشونت که شیوه بر هم زدن جلسات سخنرانی را جدیداً آغاز کرده و احتمالاً تا انتخابات ریاست جمهوری ادامه خواهند داد ، در برنامه ای مشترک با رادیو فردا ( وابسته به سازمان سیا ) و رادیو زمانه و رسانه های غربی خط تحریف و تحریک را در پیش گرفته اند و هماهنگی غیر عادی رسانه ای دشمن با سردسته حمله کنندگان به جلسه که عضو شورای مرکزی تحکیم علامه نیز می باشد، دلیل روشن تری بر صحت پیش بینی پروژه اغتشاش و هماهنگی اوباش داخلی با خارج کشور و حتی دفاع از گروههای برانداز و مسلح می باشد.

وگرچه آقای رحیم پور اعلام کرده که هیچ شکایت یا گلایه ای از آنان نداشته و ندارد و دفاع آنان از گروهک ها را حمل بر نادانی و بلاهت آنان کرده است ، اما این گروه در نشریات خود و حتی در مصاحبه با رادیو فردا و ... به حمایت از منافقین اعتراف و ضمن اهانت و فحاشی و دروغگویی مکرر در نشریات و پایگاههای اینترنتی خود بر مواضع خود پافشاری کرده اند. گرچه در جلسات با مسئولین دانشگاه و فضای داخل دانشگاه در ابتدا اصل این حمایت را و بلکه حتی ارتباط چند نفر اخلال گر با انجمن را انکار و سعی در معکوس جلو دادن ماجرا کردند. مواضع دوگانه این گروه ، دلیل دیگری بر نفاق و توطئه مشترک آنان و رسانه های وابسته می باشد .

در انتهای این بیانیه آمده است: لوح فشرده ( خط انحراف ) که توسط بسیج دانشجویی این دانشگاه تهیه شده و گزارش مصوری از ماجرای اغتشاش در جلسه را ارئه می کند ، در دسترس متقاضیان می باشد.