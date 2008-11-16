جنگنده های سریلانکا مواضع ببرهای تامیل را بمباران کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "اودایا نانایاکارا" سخنگوی ارتش سریلانکا روز یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: جنگنده های این کشور خطوط دفاعی جدایی طلبان تامیل در جزیره جفنا را بمباران کردند.

وی افزود: جنگنده ها در تلافی گلوله باران روز گذشته مواضع سربازان دولتی، توپخانه و جایگاه های خمپاره انداز ببرهای تامیل را هدف قرار دادند.

این درحالی است که شمار احتمالی کشته ها و خسارات وارده مشخص نیست.

درگیری های چند دهه ای ببرهای تامیل که برای استقلال شمال کشور علیه دولت مرکزی وارد جنگ شده اند، تاکنون بیش از 70 هزار کشته به جا گذاشته است.