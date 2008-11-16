رئیس قوه قضائیه دستور استفاده از کد رهگیری در معاملات مسکن را صادر کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، در پی واکنش کانون سردفتران و دفتریاران به مصاحبه روز شنبه سخنگوی محترم دولت درخصوص ثبت نقل و انتقالات مسکن از طریق سامانه جامع از اول آذر ماه و ادعای این کانون مبنی بر اینکه هیچ گونه دستورالعمل یا بخشنامهای از طرف ریاست قوه قضاییه در خصوص استفاده از کد رهگیری در ثبت معاملات مسکن صادر نشده است، دفتر سخنگوی دولت ضمن ابراز تاسف از "شتاب زدگی کانون سر دفتران و دفتریاران و بیاطلاعی آنها از اجرای طرحی که تاکنون بارها اطلاعرسانی درخصوص آن از طرق مختلف انجام شده است" تاکید کرد: ریاست محترم قوه قضاییه در پاسخ به درخواست وزیر محترم دادگستری درخصوص اجرای طرح مذکور دستورات لازم را خطاب به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر فرمودهاند که در تاریخ 16/7/87 طی نامه شماره 6235/87/1 ابلاغشده است.
نظر شما