ملاقات فرستاده ویژه رئیس جمهور کشورمان با رئیس جمهور بروندی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین شیخ الاسلام در این دیدار ضمن ابلاغ سلامهای گرم و صمیمانه دکتر محمود احمدی نژاد به رئیس جمهور بروندی، پیام رئیس جمهور کشورمان را به اطلاع وی رساند.

قائم مقام وزیرامورخارجه کشورمان با اشاره به رویکرد جمهوری اسلامی ایران برای توسعه مناسبات با کشورهای آفریقایی بر گسترش روابط دو کشور در زمینه های تجاری و تبادل تجربیات در حوزه خدمات فنی و مهندسی تاکید نمود.

حسین شیخ الاسلام تصریح نمود: شرکت های ایرانی با قابلیتهای بالا در اجرای پروژه های صنعتی آماده مشارکت در طرحهای توسعه این کشور هستند.

پیرانکو رونزیزا رئیس جمهور بروندی نیز در این دیدار ضمن تشکر از پیام رئیس جمهور کشورمان ، اراده مقامات دو کشور برای گسترش مناسبات را عامل مهمی در توسعه روابط دو کشور دانست.

وی از حضور شرکت ها و بخش خصوصی جمهوری اسلامی ایران در این کشور استقبال نمود.

در این دیدار همچنین همکاری دو کشور در مجامع بین المللی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در دیدار حسین شیخ الاسلام قائم مقام و سرپرست معاونت خاورمیانه و مشترک المنافع کشورمان با وزیرامورخارجه بروندی مقرر شد برای اجرایی شدن همکاری های دو کشور، پروتکل همکاری سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بین دو کشور نهایی شده تا در جریان سفر آتی رئیس جمهور بروندی به تهران این پروتکل به امضا برسد.