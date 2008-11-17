به گزارش خبرنگار مهر از بوشهر، ابوطالب شفقت صبح امروز در جلسه شورای اداری استان بوشهر افزود: از مجموع 913 میلیارد تومان اعتبارات ملی سفر دوم، 129میلیارد تومان تحقق یافته است.

وی اظهار داشت: از 68 میلیارد و 600 میلیون تومان اعتبارات استانی سفر دوم هم امسال 32 میلیارد تومان هزینه شده است.

استاندار بوشهر ادامه داد: با این وضعیت، 45 درصد اعتبارات استانی و 20 درصد اعتبارات ملی مربوط به سفر دوم در استان بوشهر عملیاتی شده است.

شفقت با بیان اینکه مصوبات سفر دولت موجب جهش در توسعه استان بوشهر شده است، اضافه کرد: در سه برنامه قبلی توسعه 412 میلیارد تومان و در چهار سال گذشته یک هزار و 32 میلیارد تومان اعتبار به استان بوشهر اختصاص یافته است.

شفقت یادآور شد: 90 درصد از مصوبات سفر اول دولت به استان هم اجرایی شده و 10 درصد هم در دست اجرا است.

استاندار بوشهر با اشاره به تدوین کتابچه مربوط به فرصت های سرمایه‌گذاری در استان بوشهر گفت: به‌منظور حضور سرمایه گذاران در استان برنامه‌ها و اقدامت متعددی را اجرا و در دست اجرا داریم.

وی با بیان اینکه نظارت بر اجرای پروژه‌های عمرانی در استان در حال انجام است، افزود: همه دستگاه‌های اجرایی باید در جذب اعتبارات عمرانی تلاش خود را انجام دهند.

استاندار بوشهر اظهار داشت: نظارت بر عملکرد فرمانداری‌ها و ادارات کل با تشکیل تیم 12 نفر در استانداری به ‌منظور بهره‌وری در کار آغازشده است.

شفقت ادامه داد: این اقدام با هدف هماهنگی و اصلاح رفتارهای مدیریتی است.

استاندار بوشهر با اشاره به طرح تحول اقتصادی دولت در کشور تصریح کرد: این اقدام ارزشمند دولت در جهت هدفمند شدن یارانه‌ها، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح نظام گمرکی و بانکی، اصلاح ارزش‌گذاری نظام پولی کشور و ارتقا سطح بهره‌وری نظام جمهوری اسلامی است.

استاندار بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرا رسیدن هفته بسیج گفت: بسیج یک نهاد نظامی و بسته نیست بلکه یک نهاد فرهنگی بوده که هر جامعه ‌اسلامی چنین نظامی را باید به خود اختصاص دهد.

شفقت تصریح کرد: بسیج بهترین، زیباترین و یک تجمع مقدس است که به نظام جمهوری اسلامی خدمات ارزشمندی انجام داده است.

استاندار بوشهر در پایان بر همکاری همه دستگاه‌های اجرایی در ارتباط با برگزاری باشکوه برنامه‌های هفته بسیج تاکید کرد.