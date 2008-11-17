اتحادیه های صنفی گلستان باید ساماندهی شوند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، نادعلی کهنسال صبح دوشنبه در نشست مشترک با هیئت رئیسه مجمع امور صنفی کردکوی افزود: همچنین اجرای کامل قانون نظام صنفی و به کارگیری بازرسان جهت تشدید امر نطارت و بازرسی امری ضروری است.

وی اظهار داشت: اصناف بازوان سازمان بازرگانی بوده و در بحث تنظیم بازار و برپایی نمایشگاههای عرضه مستقیم نقش موثری دارند و تاکنون خدمات مناسبی را به شهروندان ارائه کرده اند.

وی خاطرنشان کرد: طرح ملت کارت اصناف که هدف آن به روز شدن اطلاعات اصناف و شناسایی واحدهای بدون پروانه کسب است باید هرچه سریعتر و به طور کامل اجرا شود.

به گفته کهنسال، مجامع امور صنفی در قانون نظام صنفی اختیارات بالایی دارند، بنابراین با اجرای کامل این قانون باید خدمت مناسبی به شهروندان ارائه و رضایت آنان جلب شود.

رئیس سازمان بازرگانی گلستان، بر لزوم همکاری و تعامل بیشتر اصناف با این سازمان برای نظارت و کنترل بیشتر بر بازار تاکید کرد.

طبق آمار بیش از 40 هزار واحد صنفی در گلستان فعالیت دارد.