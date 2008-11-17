  1. استانها
  2. گلستان
۲۷ آبان ۱۳۸۷، ۱۲:۰۱

اتحادیه های صنفی گلستان باید ساماندهی شوند

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی گفت: اتحادیه های صنفی استان برای تشدید نظارت و بازرسی بر بازار، ساماندهی شوند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، نادعلی کهنسال صبح دوشنبه در نشست مشترک با هیئت رئیسه مجمع امور صنفی کردکوی افزود: همچنین اجرای کامل قانون نظام صنفی و به کارگیری بازرسان جهت تشدید امر نطارت و بازرسی امری ضروری است.

وی اظهار داشت: اصناف بازوان سازمان بازرگانی بوده و در بحث تنظیم بازار و برپایی نمایشگاههای عرضه مستقیم نقش موثری دارند و تاکنون خدمات مناسبی را به شهروندان ارائه کرده اند.

وی خاطرنشان کرد: طرح ملت کارت اصناف که هدف آن به روز شدن اطلاعات اصناف و شناسایی واحدهای بدون پروانه کسب است باید هرچه سریعتر و به طور کامل اجرا شود.

به گفته کهنسال، مجامع امور صنفی در قانون نظام صنفی اختیارات بالایی دارند، بنابراین با اجرای کامل این قانون باید خدمت مناسبی به شهروندان ارائه و رضایت آنان جلب شود.

رئیس سازمان بازرگانی گلستان، بر لزوم همکاری و تعامل بیشتر اصناف با این سازمان برای نظارت و کنترل بیشتر بر بازار تاکید کرد.

طبق آمار بیش از 40 هزار واحد صنفی در گلستان فعالیت دارد.

کد مطلب 784299

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها