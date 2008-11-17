به گزارش خبرگزاری مهر، مطالعات جدید نشان می دهد که گونه ای خاص از ماهی ها در مورد رهبر گروه که توسط اعضا انتخاب می شود کاملا دقیق هستند.

به گفته جانورشناسان این گروه از ماهی ها با نام "Stickleback" پیروی از ماهی‌های مسن تر و بزرگتر را نسبت به ماهی‌های جوان تر و ریزتر ترجیح می دهند. نکته قابل توجه در مورد این جانوران این است که این برتری ها با گسترش تعداد گروه و ایجاد یک سری واکنش گروهی افزایش می یابد.

این تغییرات بر اساس قوانین ساده ای رخ می دهند. برخی از ماهی ها بهترین انتخاب را زودتر از بقیه گروه انجام داده و برخی دیگر با انتخاب اشتباه، ماهی اشتباه را دنبال می کنند. باقیمانده ماهی ها با ارزیابی تعدادی که به مسیر معینی رفته اند از تعداد بیشتر پیروی کرده و راه آنها را ادامه می دهند.

بر اساس گزارش ساینس دیلی، این پدیده شباهت بسیاری به رفتار انسانی جمع آوری اتفاق آرا در اجتماع انسانها دارد. انسانها در هنگام تصمیم گیری بر سر موضوعی خاص، رای اکثریت را مورد تایید داده و حداقل آرا را رد می کنند که مطالعه بر روی این گونه از جانوران خاص نیز رفتار مشابهی را در پیروی از رای اکثریت در انتخاب رهبر گروه نشان می دهد.