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۲۷ آبان ۱۳۸۷، ۱۲:۵۵

هیئتهای مذهبی سمنان آموزش "مدیریت دینی" می بینند

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: هیئتهای مذهبی در شش منطقه استان سمنان با موضوع مدیریت در تشکل های دینی برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی میرباقری صبح دوشنبه در نشست روسای ادارات و نمایندگی های تابعه این سازمان در گرگان افزود: مسئولیت کمیته تشکل های دینی دهه فجر به عهده سازمان تبلیغات اسلامی است و باید با نگاه نوآوری به برنامه ها نگاه شود.

وی اظهار داشت: باید اساتید بومی شهرستان ها جهت گفتمان دینی شناسایی و به استان معرفی تا نسبت به برگزاری دوره های آموزشی آنان اقدام شود.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان خاطرنشان کرد: به منظور تقویت هیئت آموزشی و عملیاتی شدن طرح های‌ دوره ای آموزش هیئتهای مذهبی و ایجاد فضای آموزشی و فرهنگی به صورت عملی و کاربردی، آموزش هیئتهای مذهبی در شش منطقه استان با موضوع مدیریت در تشکل های دینی برگزار خواهد شد.

به گفته میرباقری، دو ساعت از این آموزش توسط مسئولین ادارات و نمایندگی های تابعه صورت می‌پذیرد تا با توجه به شناخت و تجارب آنها، بر ارتقای این دوره افزوده شود.

کد مطلب 784326

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