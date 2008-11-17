هیئتهای مذهبی سمنان آموزش "مدیریت دینی" می بینند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی میرباقری صبح دوشنبه در نشست روسای ادارات و نمایندگی های تابعه این سازمان در گرگان افزود: مسئولیت کمیته تشکل های دینی دهه فجر به عهده سازمان تبلیغات اسلامی است و باید با نگاه نوآوری به برنامه ها نگاه شود.

وی اظهار داشت: باید اساتید بومی شهرستان ها جهت گفتمان دینی شناسایی و به استان معرفی تا نسبت به برگزاری دوره های آموزشی آنان اقدام شود.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان خاطرنشان کرد: به منظور تقویت هیئت آموزشی و عملیاتی شدن طرح های‌ دوره ای آموزش هیئتهای مذهبی و ایجاد فضای آموزشی و فرهنگی به صورت عملی و کاربردی، آموزش هیئتهای مذهبی در شش منطقه استان با موضوع مدیریت در تشکل های دینی برگزار خواهد شد.

به گفته میرباقری، دو ساعت از این آموزش توسط مسئولین ادارات و نمایندگی های تابعه صورت می‌پذیرد تا با توجه به شناخت و تجارب آنها، بر ارتقای این دوره افزوده شود.