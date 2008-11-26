سرانه درمان 88 نباید کمتر از 10 هزار تومان باشد

دکتر محمدرضا نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: تعیین سرانه درمان نیاز به کار کارشناسی دارد و هنوز نمی توان رقم دقیق و مشخصی را برآورد کرد.

پیش از این وزیر بهداشت یکی از مشکلات نظام سلامت را تامین منایع مالی و توزیع ناعادلانه خدمات درمانی دانسته و عنوان داشته بود که در این بخش دچار اشکال جدی هستیم که نیاز به تحقیق و بررسی دارد.

روند تخصیص اعتبار به حوزه سلامت در کشورهمواره با فراز و نشیبهای فراونی همراه بوده است و در سالیان اخیر هیچگاه بودجه کافی برای تامین هزینه های سلامت از سوی دولت تخصیص داده نشده و در نتیجه وزارت بهداشت با مشکلات عدیده ای در پایان هر سال مواجه شده است.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در این رابطه گفته است که سال گذشته هم به دولت گفتیم بودجه را درست ببندید اما آنها می خواهند با غیر واقعی بستن بودجه بگویند که نسبت به سالهای گذشته بودجه کمتری داریم و سپس از طریق متمم برای تامین کسری اقدام کنند که نتیجه اش همین می شود که وزارتخانه ها با مشکل کسری بودجه مواجه می شوند.

دبیر شورای عالی نظام پزشکی کشور با اشاره به اینکه پیش بینی ها برای امسال نیز سرانه 10 هزار تومانی بود، افزود: در هر حال تعیین سرانه درمان بستگی به شرایط و عوامل مختلفی دارد که زود است به آن بپردازیم.

نوروزی در عین حال اظهارامیدواری نمود که سرانه 10 هزار تومانی برای سال آینده تعیین شود.

اغلب کارشناسان حوزه سلامت معتقدند که سرانه درمان 5500 تومانی در سال جاری برای هر شهروند ایرانی نظام سلامت کشور را بحران کسری بودجه مواجه ساخته است.