ابومسلم با حجازی به روزهای اوج برمی گردد/ اولروم را به هیچ تیمی نمی دهیم

غلامرضا بنی اسد در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت این تیم گفت: در حال حاضر بازیکنان با آمادگی بالای روحی و بدنی خود را برای نخستین دیدارمان در جام جذفی آماده می کنند. البته ما هرگز تیم آرمین تهران را دست کم نمی گیریم و با تمام توان برای شکست آنها به میدان می رویم تا نخستین گام خود در این مسابقات را محکم برداریم.

وی در مورد عملکرد حجازی در تمرینات این تیم اظهار داشت: تغییرات و پیشرفت بوجود آمده در تیم کاملا ملموس است و قطعا ابومسلم با مربی بزرگی همچون ناصر حجازی آینده خوبی را پیش رو خواهد داشت و به روزهای اوج گذشته اش باز می گردد.

مدیرعامل باشگاه ابومسلم با بیان اینکه هدف این تیم حضور قدرتمندانه در لیگ برتر و جام حذفی است، تاکید کرد: می خواهیم در ادامه مسابقات لیگ برتر نتایج درخشانی کسب کرده و به جایگاهی که شایسته آن هستیم، دست پیدا کنیم. همچنین برنامه ما برای جام حذفی رسیدن به مراحل پایانی این جام و حتی قهرمانی است که فکر می کنم با شرایط فعلی رسیدن به این اهداف دور از دست نباشد.

وی خاطرنشان کرد: برای قدرت بیشتر خط دفاعی تیم هفته پیش عبدالجبار که مدافعی توگویی است را جذب کردیم. همچنین قرار است دو مهاجم برزیلی و نیجریه ای هم در تمرینات ما شرکت کنند تا در صورت رضایت کادر فنی، یک مهاجم جدید را هم به خدمت بگیریم تا در خط حمله هم به شرایط ایده آل دست پیدا کنیم.

بنی اسد در پایان در مورد جدایی اولروم در نیم فصل گفت: اولروم تا پایان فصل با ما قرارداد دارد و به دلیل نیازی که وی داریم، این بازیکن را به هیچ تیمی نمی فروشیم. ضمن اینکه در برنامه های بلند مدت ما تمدید قرارداد عرفان برای فصل آینده هم وجود دارد.