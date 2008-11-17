مازندران رتبه اول جذب اعضای کتابخانه های عمومی کشور را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی محسنی صبح دوشنبه در آئین تجلیل از کتابداران چالوس افزود: سال جاری 10 هزار عضو فعال در کتابخانه های استان جذب شده است.

وی اظهار داشت: اکنون 77 هزار عضو در کتابخانه های استان وجود دارد که از این نظر مازندران رتبه برتر کشوری را دارا است.

وی خاطر نشان کرد: احداث فضای مطلوب برای مراجعین و ایجاد کتابخانه های باطراوت و تامین منابع از جمله رویکردهای این نهاد در استان است.

به گفته محسنی، تغییر نگرش جامعه به کتاب و کتابخوانی از دیگر رویکردها است تا فرهنگ کتاب نهادینه شود.

مدیر کل کتابخانه های عمومی مازندران بیان داشت: امروز کتابداران خدمات چند جانبه در کتابخانه ها ارائه می دهند که این امر نیز از رویکردهای جدی این نهاد است.

قربانعلی مشایخ، فرماندار چالوس نیز گفت: کتاب و کتابخوانی باید به عنوان نیاز روز جامعه درآید و فرهنگ کتاب در جامعه نهادینه شود.

وی افزود: کتاب و علم از اهمیت بالایی برخوردار است و از نیازهای ضروری برای توسعه پایدار است.

در این آئین از سودابه آزادیان دبیر نمونه استانی انجمن کتابخانه های چالوس و شماری از کتابداران قدرانی شد.

57 باب کتابخانه با 650 هزار جلد کتاب در مازندران وجود دارد.