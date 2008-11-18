خواسته شخصی از داورزنی ندارم/ کمتر از مربیان خارجی نیستم

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی کارخانه پس از کسب جام قهرمانی مسابقات جوانان آسیا در تهران و مجوز صعود به پیکارهای جهانی هند (18 تا 29 تیرماه) اعلام کرد که دیگر تمایلی برای ادامه همکاری با این تیم ندارد. این در حالیست که رئیس فدراسیون والیبال از کارخانه درخواست کرده تا برنامه‌های خود را برای آماده‌سازی تیم جوانان جهت اعزام به هند ارائه دهد اما وی هرگونه اقدام در این زمینه را به پس از جلسه‌ای که قرار است با محمدرضا داورزنی داشته باشد، موکول کرده است. جلسه ای که پس از پایان مسابقات تهران وعده تشکیل آن داده شد اما...

مصطفی کارخانه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه عجله‌ای برای تشکیل این جلسه ندارد، اظهارداشت: نتیجه حاصله از جلسه مورد نظر از دو حالت خارج نیست، یا می مانم یا جا را برای سرمربی دیگری خالی می کنم. به نظر می رسد داورزنی به عنوان رئیس باید دغدغه بیشتری درمورد تشکیل این جلسه داشته باشد تا برای هرگونه اقدام احتمالی زمان کافی داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه هیچ مشکلی با رئیس فدراسیون والیبال ندارد، افزود: من و داورزنی خارج از عرصه والیبال، مدت‌ها در قالب باشگاه صنام و همچنین پیکان از نزدیک با یکدیگر کار کردیم و این همکاری را تا ریاست وی بر فدراسیون والیبال ادامه دادیم. در حال حاضر هم مشکلی با داورزنی ندارم اما به هر حال برای آغاز به کار دوباره در تیم جوانان شرایطی دارم.

سرمربی تیم والیبال پیکان با اشاره به شرط و شروط‌هایی که مربیان خارجی به هنگام آغاز فعالیت در ایران مطرح می کنند، خاطرنشان کرد: مربیان ایرانی کمتر از خارجی‌ها نیستند و این حق را دارند تا شرایط خود را در هر مقطع زمانی اعلام کنند. من هم تافته جدا بافته از سایر مربیان نیستم اما به نوبه خود در شرایط خاص حاضر به ادامه همکاری با فدراسیون والیبال خواهم بود. البته هیچ یک از خواسته‌های من شخصی نیست. حتی خواستار افزایش حقوق هم نیستم.

"مصطفی کارخانه چه درخواست‌هایی برای بازگشت دوباره به راس کادر فنی تیم والیبال جوانان دارد؟"

وی در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر گفت: تمام درخواست‌های من درصورتی که با موافقت داورزنی روبه‌رو شود، به نفع والیبال تمام خواهد شد چراکه هیچ از آنها شخصی نیست. ضمن اینکه درخواست‌هایم به قدری بزرگ نیست که قابل تامل و بررسی نباشد. درهر حال در اولین فرصت آنها را برای رئیس فدراسیون بازگو می کنم.

کارخانه که با تیم والیبال جوانان عنوان سوم مسابقات جهانی را به دست آورده است، در ادامه اظهار داشت: من یک آدم نظامی هستم و در هر زمینه‌ای نظم و قانون را سرلوحه کار قرار می دهم. ضمن اینکه یک مربی منطق گرا و اصول گرا هستم که خارج از این محدوده ها نمی توانم دوام بیاورم. بر همین اساس خواسته‌هایی از فدراسیون والیبال دارم که فکر می کنم منطقی باشد.

مربی بین المللی والیبال کشورمان تصریح کرد: خوشبختانه والیبال کشور راه خود را پیدا کرده است. باید با اتخاذ تصمیمات درست این مسیر را به درستی طی کرد تا به مقصد برسیم. باید همه اعضای بزرگ خانواده والیبال دست به دست هم دهند تا هر چه زودتر به این هدف دست یابیم.