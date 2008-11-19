"5:28" ادای دین به قربانیان زلزله بم است

علی‌اکبر تحویلیان تهیه‌کننده این فیلم به خبرنگار مهر گفت: "5:28" ادای دین و یادآوری قربانیان فاجعه بم است. تصویربرداری از چند روز پیش شروع شده و به زودی به شهر بم می‌رویم که تا ماه آینده تصویربرداری به پایان می‌رسد.

وی درباره انتخاب بذرافشان برای کارگردانی گفت: در سال‌های اخیر با نیروهای جوان و تازه‌نفس کار کرده‌ام که امید سال‌های آینده هستند. سرمایه‌گذاری روی این نیروها در سال‌های بعد نسلی حرفه‌ای و متخصص در اختیار سینما و تلویزیون قرار می‌دهد.

فیلمنامه "5:28" پیش از این "لرزش‌های زندگی" نام داشت و فروتن و لاله اسکندری نقش‌های اصلی آن را بازی می‌کنند. فروتن پیش از این در فیلم سینمایی "خاک سرد" با موضوع زلزله بم بازی کرده بود.

سایر عوامل پروژه عبارتند از نویسندگان: سارا خسروآبادی، حسین تراب‌نژاد و بذرافشان، تصویربردار: فریبرز سیگارودی، آهنگساز: علی کهن‌دیری، طراح صحنه و لباس: محسن نوروزی، طراح گریم: مهدی حبیبی‌پور، صدابردار: امیر پرتوی‌زاده، سایر بازیگران: آزیتا لاچینی، سروین رفیعیان، مرتضی کاظمی، رجب بهلولی. محصول گروه فیلم و سریال شبکه یک.