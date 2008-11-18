شعبانی در مورد مراحل تولید این فیلم به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر سعی داریم مشکل بودجه را برطرف و نظر مساعد برخی نهادها را برای مشارکت در تولید آن جلب کنیم. "روی پل" با حمایت مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی ساخته خواهد شد، اما باید بخش دیگر بودجه هم تامین شود.
وی درباره موضوع فیلمنامه هم گفت: فیلمنامه را صفورا نوشته که موضوعی اجتماعی دارد درباره ماجراهایی است که روی یک پل عابر پیاده اتفاق میافتد. لوکیشنهای "روی پل" مورد بازبینی قرار گرفتهاند و کار در تهران فیلمبرداری خواهد شد.
صفورا فیلمهای کوتاه متعددی ساخته و در جشنوارههای مختلف حضور داشته است. او در دانشکده تربیت مدرس نیز تدریس میکند. طبق اعلام تهیهکننده، "روی پل" با حضور بازیگران حرفهای سینما ساخته خواهد شد.
