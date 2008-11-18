  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۸ آبان ۱۳۸۷، ۱۳:۱۷

"روی پل" با حل مشکل مالی کلید می‌خورد

فیلم سینمایی "روی پل" به کارگردانی محمدعلی صفورا و تهیه‌کنندگی جلیل شعبانی با تامین منابع مالی مورد نیاز به زودی کلید می‌خورد.

شعبانی در مورد مراحل تولید این فیلم به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر سعی داریم مشکل بودجه را برطرف و نظر مساعد برخی نهادها را برای مشارکت در تولید آن جلب کنیم. "روی پل" با حمایت مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی ساخته خواهد شد، اما باید بخش دیگر بودجه هم تامین شود.

وی درباره موضوع فیلمنامه هم گفت: فیلمنامه را صفورا نوشته که موضوعی اجتماعی دارد درباره ماجراهایی است که روی یک پل عابر پیاده اتفاق می‌افتد. لوکیشن‌های "روی پل" مورد بازبینی قرار گرفته‌اند و کار در تهران فیلمبرداری خواهد شد.

صفورا فیلم‌های کوتاه متعددی ساخته و در جشنواره‌های مختلف حضور داشته است. او در دانشکده تربیت مدرس نیز تدریس می‌کند. طبق اعلام تهیه‌کننده، "روی پل" با حضور بازیگران حرفه‌ای سینما ساخته خواهد شد.

کد مطلب 784442

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها