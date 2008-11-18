۲۸ آبان ۱۳۸۷، ۱۶:۲۹

تجهیز چهار کتابخانه تخصصی در خراسان شمالی

بجنورد - خبرگزاری مهر: سرپرست معاونت امور فرهنگی اداره کل ارشاد خراسان شمالی گفت: به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی، چهار کتابخانه تخصصی در شهرستان های استان به 15 هزار جلد کتاب مجهز شد.

رضا توماری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: راه اندازی کارگاه های نقد و بررسی در سپاه جواد الائمه استان، برگزاری مسابقه کتاب سال جهاد دانشگاهی، حمایت از مولفان استانی، برگزاری مسابقات کتابخوانی، مسابقه نمایش عروسکی و نمایش خلاق با موضوع کتاب و کتاب خوانی از دیگر برنامه های این اداره کل در هفته کتاب است.

وی برپایی نمایشگاه کتاب، اهدای کتاب، راه اندازی کتابخانه در شهرستان فاروج به همت سازمان آموزش و پرورش، برپایی جشن کتاب، تجلیل از کتابداران نمونه و افتتاح دو کتابخانه در شهرستان های بجنورد و اسفراین را از دیگر برنامه های هفته کتاب عنوان کرد.

وی با تاکید بر گسترش نهضت توسعه فرهنگ کتاب خوانی، تصریح کرد: در این راستا 55 کتابخانه در کانون های فرهنگی مساجد احداث می شود.

توماری با اشاره به مصوبه دور دوم سفر استانی هیئت دولت به این استان و تصویب 15 کتابخانه، اذعان داشت: تا سال آینده علاوه بر این کتابخانه ها، کتابخانه عمومی آشخانه و کتابخانه مرکزی بجنورد نیز به بهره برداری می رسد.

وی همچنین از برگزاری شانزدهمین دوره هفته کتاب و کتابخوانی با شعار "هر ماه یک کتاب بخوانیم" با هدف توسعه فرهنگ مطالعه در استان خراسان شمالی خبر داد.

کد مطلب 784449

