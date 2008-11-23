به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری این فیلم به تهیه‌کنندگی جواد نوروزبیگی 20 روز پیش در تهران آغاز شد و پس از پایان این بخش گروه برای گرفتن بخش‌های باقیمانده راهی اراک می‌شود. کار در اراک نیز 15 روز ادامه خواهد داشت و به این شکل در یکماه ضبط صحنه‌ها به پایان می‌رسد.

ولدبیگی و علی سلیمانی بازیگران اصلی "سوسوله و بلبله" هستند که برای کودکان و نوجوانان ساخته می‌شود. هاشم مرادی مدیر تصویربرداری، آرش برومند صدابردار، مجید بابایی مدیر تولید، سهراب خسروی تدوینگر و علی عارفی گریمور این فیلم هستند.

"سوسوله و بلبله" با فرمت دیجیتال تصویربرداری و پس از پایان کار نسخه سینمایی آن تهیه می‌شود. ترکمانی از جمله مستندسازان و فیلمسازان باسابقه عرصه فیلم کوتاه است.