باید امکان اعطای جوایز ادبی خصوصی تسهیل شود

حسن فرهنگی در گفتگو با خبرگزاری مهرافزود : در جایزه‌ای که به نام جلال آل احمد نام گذاری شده، دست کم باید از سیمین دانشور و شمس آل احمد که هر دو از چهره‌های برجسته ادبی کشور محسوب می شوند، نظرخواهی می‌کردند. در حالی که حتی به مراسم اختتامیه دعوت نشده اند.

این نویسنده ادامه داد: جوایز ادبی در ایران همواره یک سویه هستند، چنانچه برگزارکنندگان هر جایزه براساس دیدگاهی که دارند، همواره یک سری از آثار را از گردونه داوری خود کنار می‌گذارند.

نویسنده مجموعه داستان "از آسمون بارون می آد لی لیا" معتقد است با توجه به نگاهی که در جوایز ادبی حاکم است، باید شرایطی در آنها حاکم شود که هر صدا و سلیقه ادبی فرصت بیان آرای خود را داشته باشد.

فرهنگی با انتقاد از سیاست‌هایی که زمینه برگزاری یک جایزه مستقل با امکانات خصوصی را فراهم نمی کنند، گفت: دولت همیشه حامی جوایزی دولتی است و بودجه هنگفتی نیز در اختیار این جوایز می گذارد. این جوایز معمولا هیچ مشکلی در مقاطع برگزاری خود ندارند.



وی افزود: اما جوایز ادبی خصوصی همواره با مشکل‌های فراوانی روبریند، چنانچه حتی برای مراسم پایانی خود با مشکل تامین مکان مواجهه می‌شوند.