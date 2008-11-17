طرح مراقبت از بیماران روانی در بیرجند آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مهدی رسولی پیش از ظهرامروز در افتتاح این مرکز با بیان اینکه 153 بیمار روانی در این شهرستان وجود دارد، افزود: از این تعداد 113 نفر مورد حمایت مستمر و 40 نفر پشت نوبت هستند.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی خراسان جنوبی نیز در این جلسه گفت: بر‌اساس آمارهای سازمان بهداشت جهانی 14 درصد جمعیت دنیا مبتلا به بیماری روانی هستند یعنی از هر 100 نفر 14 نفر که این تعداد و حجم بیماران نیاز به توجه ویژه دارد.

حسین اردونی از شناسایی حدود 760 بیمار روانی در خراسان جنوبی خبر داد و تصریح کرد: از این تعداد 297 نفر مستمری دریافت می کنند و مابقی پشت نوبت هستند.

وی اظهار داشت: در حال حاضر الگوی خدمات درمانی که در گذشته مستمریو هزینه امرار معاش بوده است به خدمات ‌درمانی، پزشکی و دارویی تغییر کرده است.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی خراسان جنوبی به خدمت جدید سازمان بهزیستی با عنوان مراقبت در منزل بیماران روانی اشاره کرد و افزود: این خدمت توسط بخش غیر‌دولتی ارائه می ‌شود و خانواده‌های مستمری ‌بگیر می ‌توانند از خدمات این مرکز استفاده کنند.

اردونی یادآورشد: مرکز حامی تنها مرکز مراقبت در منزل استان است و هزینه دارو و ویزیت پزشک را پرداخت می ‌کند و اگر خانواده این بیماران مشکلات مالی داشته باشند در حد ممکن مساعدت صورت می ‌گیرد.