همایش "هنر بیزانس در کلیسای سنت کاترین سینای مصر" برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، دراین همایش که توسط مرکز فرهنگی مصر و یونان و با حضورخانم کرمانی رایزن فرهنگی ایران در یونان برگزار شد، در ابتدا رایزن فرهنگی مصر طی سخنانی با اشاره به روابط دیرینه فرهنگی مصر و یونان، حضور و فعالیت معبد سنت کاترین در مصر را به عنوان سند و پل ارتباطی بین یونانیان ارتدکس قلمداد کرد و افزود: تاکنون فعالیتهای زیادی برای بهبود وضع این معبد مسیحی توسط دولت مصر صورت گرفته است.

وی در ادامه تصریح کرد: تا حدود 15 سال پیش سالانه حدود 100 الی 200 نفر از این معبد بازدید می‌کردند ولی در سالهای اخیر با تلاش مسئولان مصری و محلی و بازسازیهایی که روی این معبد صورت گرفته است، سالانه بطور متوسط بیش از 4000 نفر از این معبد بازدید می‌نمایند.

خانم دکتر"اوفیلیا راید"استاد دانشگاه قاهره طی سخنانی با اشاره به تاریخچه این معبد گفت: این معبد از قرن پنجم میلادی و دوران قدرت امپراطوری بیزانس ساخته شده است و از آن زمان تاکنون ارتباط زندگی مسالمت آمیز پیروان دین مسیحی و اسلام را منادی بوده است.

این استاد مصری با نشان دادن تصاویری از این معبد بر مبنای سالهای متفاوت در خلال امپراطوری بیزانس و اقدامات دولت مصر در نگهداری این معبد مهم، این کلیسا را یکی از قدیمترین سمبل همزیستی مسلمین با مسیحیان قلمداد نمود.

وی در ادامه با تأکید بر کارهای علمی و اقدامات بازسازی این معبد ابراز امیدواری نمود که از این آثار باستانی به بهترین وجهی بهره‌برداری شود و زمینه را برای سفر بیشتر گردشگران خارجی از این معبد و زنده نگه داشتن جریان ارتباطی بین مسلمین و مسیحیون از این طریق نیز اقدام شود.