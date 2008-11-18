سعید آذری درگفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه جام حذفی سرشار از اتفاقات غیر منتظره است، افزود: شیرین فراز تیم بسیار خوبی است که پیشینه حضور در لیگ برتر را دارد. آنها چیزی برای از دست دادن ندارند و با تمام قوا برابر ما به میدان می آیند. من هم به بازیکنان توصیه کردم حریف را دست کم نگرفته و گام نخست در این مسابقات را محکم بردارند.

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن در پاسخ به این سوال که آیا قصد دارید نتیجه نگرفتن های تیمتان در جام حذفی در سال های اخیر را جبران کنید، اضافه کرد: متاسفانه نمی شود شرایط جام حذفی را پیش بینی کرد زیرا در اروپا تیم های بزرگی مانند رئال به راحتی از گردونه این مسابقات کنار می روند. به همین دلیل باید از تجربیات سالهای گذشته به خوبی استفاده کرد و از این مسیر کوتاه و میانبر برای رسیدن به آسیا به خوبی استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه طبق برنامه ریزی و سرمایه گذاری ابتدای فصل قرار شد با قدرت در مسابقات فصل جاری لیگ برتر و جام حذفی به میدان رفته و در هر دو جام جزو مدعیان قهرمانی و کسب سهمیه حضور در آسیا باشیم، خاطرنشان کرد: میانگین عملکرد تیم در لیگ مثبت بوده است ولی بازیکنان باید با قدرت در دیدارهای بعدی به میدان رفته تا از قافله مدعیان قهرمانی عقب نیفتیم.

آذری تصریح کرد: بازیکنان به این باوررسیده اند که باید برای حفظ جایگاه خود بجنگند و مطمئنا آنها این توان را دارند که با هدایت کادر فنی مجرب، نتایج خوب خود را در لیگ و جام حذفی ادامه دهند.

وی همچنین در مورد اردوی خارج از کشور این تیم در نیم فصل لیگ اظهار داشت: در صورتی که در برنامه کادر فنی برگزاری چنین اردویی وجود داشته باشد، در صورت تائید هیئت مدیره باشگاه و کمیته عالی ورزش کارخانه امور اجرایی جهت انجام این اردو را انجام می دهیم.

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن در پایان در خصوص حضورش در فدراسیون وزنه برداری گفت: من کارمند باشگاه ذوب آهن هستم ولی پس از بررسی شرایط فدراسیون وزنه برداری در نشست با افشارزاده در این مورد تصمیم گیری می کنم.