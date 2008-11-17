  1. سیاست
  2. سایر
۲۷ آبان ۱۳۸۷، ۱۲:۱۹

میر حسین موسوی:

اگر خاتمی نیاید تصمیم خود را اعلام می کنم / اولویت با خاتمی است

میرحسین موسوی اعلام کاندیداتوری خود را به دو ماه دیگر که وضعیت حضور خاتمی در انتخابات قطعی می شود موکول کرد و گفت: اگر آقای خاتمی کاندیدا نشود در این مورد فکر می کنم.

به گزارش خبرگزاری مهر، میرحسین موسوی در دیدار با جمعی از دانشجویان در مورد کاندیداتوری خود گفت: خط قرمز من خاتمی است و تا وقتی احتمال حضور ایشان در انتخابات باشد به آمدن فکر نخواهم کرد و در صورتی که خاتمی ترجیح بدهد کاندیدا نشود بر روی این موضوع فکر خواهم کرد.

نخست وزیر سابق جمهوری اسلامی ایران همچنین گفت : تمامی اظهارنظرهای نقل شده انتخاباتی از جانب خود را در روزهای اخیر تکذیب می کنم و پاسخ آمدن یا نیامدن خود به صحنه انتخابات را به دو ماه دیگر که وضعیت حضور خاتمی در انتخابات مشخص می شود موکول می کنم.

وی ادامه داد : در دوران اصلاحات مشاور آقای خاتمی بودم و اکنون نیز مشاور ایشان هستم و در شرایط فعلی خاتمی را بهترین گزینه برای ریاست جمهوری  می دانم.

