اگر خاتمی نیاید تصمیم خود را اعلام می کنم / اولویت با خاتمی است

به گزارش خبرگزاری مهر، میرحسین موسوی در دیدار با جمعی از دانشجویان در مورد کاندیداتوری خود گفت: خط قرمز من خاتمی است و تا وقتی احتمال حضور ایشان در انتخابات باشد به آمدن فکر نخواهم کرد و در صورتی که خاتمی ترجیح بدهد کاندیدا نشود بر روی این موضوع فکر خواهم کرد.

نخست وزیر سابق جمهوری اسلامی ایران همچنین گفت : تمامی اظهارنظرهای نقل شده انتخاباتی از جانب خود را در روزهای اخیر تکذیب می کنم و پاسخ آمدن یا نیامدن خود به صحنه انتخابات را به دو ماه دیگر که وضعیت حضور خاتمی در انتخابات مشخص می شود موکول می کنم.

وی ادامه داد : در دوران اصلاحات مشاور آقای خاتمی بودم و اکنون نیز مشاور ایشان هستم و در شرایط فعلی خاتمی را بهترین گزینه برای ریاست جمهوری می دانم.