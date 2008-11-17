12 هزار تن کالای غیر نفتی از مرز مهران به عراق صادر شد

محمد کهزادیان در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: این تعدا کالا با 63 هزار و 334 سرویس از مرز بین المللی مهران به کشور عراق صاد شده است.

وی بیان داشت: این میزان جایجایی کالای غیر نفتی از مرز مهران به کشور عراق در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است که دلایل آن خشکسالی است.

این مسئول با اشاره به اینکه بیشترین کالای صادر شده از مرز مهران به کشور عراق مصالح ساختمانی و فرآورده های نفتی است خاطر نشان کرد: بیشترین دلیل استقبال ازر مرز بین المللی مهران امنیت و نزدیک بودن آن است.

کهزادیان عنوان کرد: در نیمه نخست سال جاری بی شاز یک میلیون نفر از مرز مهران تردد داشته اند.

این مسئول یادآور شد: تردد زائرین نیز در مرز مهران نسبت به مدت مشابه سال قبل دو درصد کاهش داشته است.