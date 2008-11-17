سهمیه بنزین مازاد تاکسی های دوگانه سوز حذف شد

امیر رضا رجبی در گفتگو با مهر با بیان اینکه در سال گذشته تعدادی از تاکسی ها به تبع کارت خودروی خود، کارت سوخت دوگانه سوز دریافت کرده بودند، توضیح داد: در آن زمان دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا به دلیل مشکلاتی نظیر کمبود مخزن، این تاکسی ها را به صورت ناقص به متقاضیان تحویل دادند و بر اساس برنامه ریزیهای صورت گرفته، قرار شد برای تکمیل این خودروها مجددا فراخوان انجام شود.

به گفته وی در همین راستا همزمان با سهمیه بندی بنزین، سهمیه این دسته از خودروها با تاکسی های بنزین سوز به صورت یکسان در نظر گرفته شد تا خللی در سوخت گیری آنها بوجود نیاید.

مدیر سوخت و انرژی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با بیان اینکه سهمیه بنزین مازاد تاکسی های دوگانه سوز از نیمه آبان امسال قطع شده است، اضافه کرد: چندی پیش جلسه ای با حضور نمایندگان دو شرکت خودرو ساز برگزار و قرار شد هرچه سریعتر نسبت به تکمیل این خودروها اقدام شود.

رجبی ادامه داد: در حال حاضر و با توجه به پیگیری ستاد مدیریت سوخت تاکسی های باقی مانده تکمیل و تصمیم گرفته شد با توجه به اولویت استفاده خودروهای عمومی از سوخت سی.ان.جی به خصوص در کلانشهرها، سهمیه اضافی بنزین آنهاحذف شود.

وی با تاکید بر اینکه مهلت در نظر گرفته شده برای تکمیل این تاکسی ها به پایان رسیده است، یادآور شد: در حال حاضر و بر اساس آمار حدود 30 خودرو متعلق به شرکت سایپا و 900 تاکسی وابسته به شرکت ایران خودرو برای تکمیل خودروی خود مراجعه نکرده اند.

این مقام مسئول در ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت تصریح کرد: این دسته از خودروها می توانند با مراجعه به نمایندگی های در نظر گرفته شده و مراکز وابسته به شرکتهای خودرو ساز در سراسر کشور هر چه سریعتر و خارج از نوبت نسبت به تکمیل خودرو اقدام کنند.

رجبی عدم اطلاع رسانی صحیح و دریافت سهمیه یکسان با تاکسی های بنزین سوز را از جمله دلایل عدم مراجعه این تاکسی ها برای دریافت مخزن گاز و تکمیل خودرو عنوان کرد و افزود: در حال حاضر و با توجه به اینکه اعلام شده این خودروها خارج از نوبت مخزن خود را دریافت می کنند، به نظر می رسد نیازی به عرضه بنزین اضافی وجود نداشته باشد.

مدیر سوخت و انرژی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور درخصوص خودروهای شخصی دوگانه سوزی که تا کنون مخزن گاز دریافت نکرده اند، گفت: با توجه به اینکه سهمیه این دسته از خودروها با خودروهای بنزین سوز یکسان است مشکلی وجود ندارد. اما ایران خودرو باید به تعهد خود در این زمینه عمل کند.

وی همچنین در خصوص تاخیر در راه اندازی جایگاههای سی.ان.جی اظهار داشت: کارگروهی متشکل از دستگاههای مختلف برای سرعت بخشیدن به این طرح تشکیل شده و در همین راستا ساخت جایگاهها شتاب بیشتری گرفته است.