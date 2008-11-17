به گزارش خبرنگار مهر، فیلمبرداری صحنههای کاخ سعدآباد 20 آبان به پایان رسید و گروه مشغول گرفتن صحنههای پایانی در خیابانهای تهران هستند. به تازگی فرخ نعمتی در این پروژه جایگزین داود رشیدی شده و بازی دیگر بازیگران نیز غیر از آتش گرکانی ادامه دارد.
کریممسیحی همزمان "تردید" را تدوین میکند اما هنوز صداگذار و آهنگساز فیلم مشخص نشدهاند. گروه تولید تلاش میکند فیلم برای حضور در جشنواره امسال آماده شود. بهرام رادان، حامد کمیلی، مهتاب کرامتی، ترانه علیدوستی، کاوه کاویان، رزا آرایش، ماشاالله مرادی و... دیگر بازیگران فیلم هستند.
در خلاصه داستان "تردید"آمده است: پدر سیاوش در یک حادثه مرده و عموی او ثروت خانوادگی را در دست گرفته است. سیاوش به دختر عمه خود مهتاب علاقه دارد. او که هنوز از خبر درگذشت پدرش حیران است، خبری عجیبتر میشنود؛ مادرش قصد دارد با عمویش ازدواج کند. سیاوش متوجه میشود مرگ پدر طبیعی نبوده و او را به قتل رساندهاند.
دیگر عوامل تولید فیلم عبارتند از مدیر فیلمبرداری: بهرام بدخشانی، طراح صحنه و لباس: امیر اثباتی، طراح گریم: محمدرضا قومی، صدابردار: نادر رضایی، عکاس: محمد فوقانی، جلوههای ویژه: محسن روزبهانی. شرکت بازرگانی پاسارگاد با مشارکت شرکت سینمایی فدک فیلم سرمایهگذاران فیلم هستند.
فیلمبرداری "تردید" اواخر مرداد 86 در سینما رکس لالهزار آغاز و پس از مدتی متوقف شد. این پروژه پس از بستری شدن و عمل جراحی کریممسیحی و تغییر تهیهکننده، دوباره وارد مرحله پیشتولید شد و از 15 مرداد با عوامل جدید به تهیهکنندگی سعید سعدی بار دیگر کلید خورد.
