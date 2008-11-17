اهدای 50 هزار متر زمین برای ساخت دانشگاه در اندیکا

رئیس دانشگاه پیام نور اندیکا در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز گفت : این زمین به ارزش بیش از یک میلیارد ریال برای ساخت و توسعه دانشگاه پیام نور و خوابگاه دانشجویی در این شهرستان اهدا شده است.

حاتمی افزود: دانشگاه پیام نور اندیکا تاکنون در ساختمانی استیجاری مستقر بود و ساخت دانشگاه جدید از سال تحصیلی آینده در این شهرستان آغاز می شود.

وی گفت: تاسیس این مرکز آموزشی گام مهمی برای ترویج علم و دانش در این منطقه که یکی از قطب‌های کشاورزی خوزستان است، محسوب می شود.

شهرستان اندیکا یکی از شهرهای استان خوزستان است که چند ماه پیش از شهر به شهرستان ارتقا یافت.