  1. استانها
  2. خوزستان
۲۷ آبان ۱۳۸۷، ۱۳:۵۴

اهدای 50 هزار متر زمین برای ساخت دانشگاه در اندیکا

اهواز - خبرگزاری مهر: یک خیر خوزستانی 50 هزار متر مربع زمین برای توسعه فضاهای آموزشی در شهرستان اندیکا اهدا کرد.

رئیس دانشگاه پیام نور اندیکا در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز گفت : این زمین به ارزش بیش از یک میلیارد ریال برای ساخت و توسعه دانشگاه پیام نور و خوابگاه دانشجویی در این شهرستان اهدا شده است.

حاتمی افزود: دانشگاه پیام نور اندیکا تاکنون در ساختمانی استیجاری مستقر بود و ساخت دانشگاه جدید از سال تحصیلی آینده در این شهرستان آغاز می شود.

وی گفت: تاسیس این مرکز آموزشی گام مهمی برای ترویج علم و دانش در این منطقه که یکی از قطب‌های کشاورزی خوزستان است، محسوب می شود. 

شهرستان اندیکا یکی از شهرهای استان خوزستان است که چند ماه پیش از شهر به شهرستان ارتقا یافت.

کد مطلب 784546

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها