همایش "فناوری اطلاعات حال و آینده" در دانشگاه آزاد مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، همایش فناوری اطلاعات، حال و آینده با هدف ارائه و تبادل آخرین تجارب و دستاوردهاى پژوهشى و مطالعاتى متخصصان و نیز گسترش مرزهاى دانش و پژوهش و نوآفرینى در زمینه‌ هاى فناوری اطلاعات برگزار می شود.

داده کاوی، انبارهای داده، پردازشهای تحلیلی برخط، امنیت اطلاعات، سیستمهای پشتیبانی تصمیم، مسائل اخلاقی در عصر اطلاعات، آموزش الکترونیکی، تجارت الکترونیکی و نقش فناوری اطلاعات در توسعه از جمله محورهای این همایش است.

ارائه مقالات به صورت شفاهی و پوستر، برگزاری نشست های علمی و تخصصی، کارگاههای آموزشی و نمایشگاههای تخصصی فناوری اطلاعات در راستای افزایش تعامل بین دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و صنایع مرتبط با فناوری اطلاعات از جمله برنامه های این کنفرانس است.

این همایش با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پارک علم و فناوری خراسان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد برگزار می شود.