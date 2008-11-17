  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۷ آبان ۱۳۸۷، ۱۲:۵۱

همایش "فناوری اطلاعات حال و آینده" در دانشگاه آزاد مشهد برگزار می شود

همایش "فناوری اطلاعات حال و آینده" در دانشگاه آزاد مشهد برگزار می شود

نخستین همایش فناوری اطلاعات، حال و آینده 29 و 30 آبان ماه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، همایش فناوری اطلاعات، حال و آینده با هدف ارائه و تبادل آخرین تجارب و دستاوردهاى پژوهشى و مطالعاتى متخصصان و نیز گسترش مرزهاى دانش و پژوهش و نوآفرینى در زمینه‌ هاى فناوری اطلاعات برگزار می شود.

داده کاوی، انبارهای داده، پردازشهای تحلیلی برخط، امنیت اطلاعات، سیستمهای پشتیبانی تصمیم، مسائل اخلاقی در عصر اطلاعات، آموزش الکترونیکی، تجارت الکترونیکی و نقش فناوری اطلاعات در توسعه از جمله محورهای این همایش است.

ارائه مقالات به صورت شفاهی و پوستر، برگزاری نشست های علمی و تخصصی، کارگاههای آموزشی و نمایشگاههای تخصصی فناوری اطلاعات در راستای افزایش تعامل بین دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و صنایع مرتبط با فناوری اطلاعات از جمله برنامه های این کنفرانس است.

این همایش با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پارک علم و فناوری خراسان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد برگزار می شود.

کد خبر 784549

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها