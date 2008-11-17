توافق ساخت 6 هزار مگاوات نیروگاه جدید میان ایران و ترکیه

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز فتاح امروز در دیدار با همتای ترکیه ای خود در تهران با تاکید بر ضرورت سرعت بخشیدن به طرحهای مشترک آب و برق میان دو کشور گفت: براساس توافق صورت گرفته، قرار بر این است که 6 هزار مگاوات نیروگاه حرارتی با سرمایه گذاری مشترک ایران و ترکیه ساخته شود که براساس توافق، بخشی از این نیروگاهها در خاک ایران و بخشی نیز در خاک ترکیه نزدیک ایران ساخته خواهد شد.

وزیر نیرو در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر افزود: دلیل این امر آن است که نیروگاهها مصرف سوخت فسیلی نظیر گاز، گازوئیل و مازوت دارند که بسته به نوع نیروگاه مصرف می شود و از سوی دیگر ایران نیز باید این سوخت را تامین کند.

وی تصریح کرد: این تصمیم اتخاذ شده ولی اجرای آن به توافق دو طرف بستگی دارد تا مقدماتی را فراهم کنند، البته ایران در نزدیکی مرز ترکیه و در استانهای شمال غربی، بخش گاز نیروگاههای را در سالهای اخیر به بهره برداری رسانده و یک راهکار این است که بخش بخار این نیروگاهها را با توافقات و سرمایه گذاریهای مشترک میان ایران و ترکیه اجرایی شود.

به گفته فتاح، در این صورت برق بخش توسعه یافته به ترکیه منتقل خواهد شد، ضمن اینکه بخشی از این 6 هزار مگاوات نیروگاه نیز در خاک ترکیه و با توافق طرفین و با سرمایه گذاری مشترک ساخته می شود که ایران باید سوخت آن را تامین کرده و برق آن در ترکیه مصرف شود.

وزیر نیرو خاطرنشان کرد: اما در بخش ساخت نیروگاههای برق آبی، ترکیه در خاک ایران حضور دارد و اگر این توافقات اجرایی شود، ایران متعهد می شود که آن مقدار برقی که با سرمایه گذاری ترکیه تولید می شود، در مرز و در یک بازه زمانی و اجرایی به ترکیه منتقل کند.

فتاح با اشاره به ملاقاتهای اخیر خود با همتای ترکیه ای ادامه داد: تعدد روابط و رفت و آمدها میان دو کشور نشان از این دارد که روابط جدی و رو به توسعه است، ضمن اینکه هر بار روابط گذشته مرور می شود پیشرفت چشمگیری خودنمایی می کند که این گامی رو به جلو است.

وی با اشاره به سفر بعدی معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی ایران به ترکیه و نیز سفر خود به این کشور خاطرنشان کرد: هدف از این رفت و آمدها این است که در زمینه تبادل انرژی، طرفین مسائل را با سرعت بیشتری پیش برند، البته هم اکنون مبادله برق بین دو کشور صورت می گیرد.

وزیر نیرو ادامه داد: هم اکنون ترانزیت برق از ترکمنستان به ترکیه در حال انجام است، ضمن اینکه توسعه خطوط انتقال برق نیز که در سفرهای قبلی مطرح و مورد توافق واقع شده نیز به خوبی درحال اجرا است، به نحوی که خط انتقال از "بازرگان" به "دوگل بایزید" و از "خوی" به "باش قلعه" در حال اتمام است و توافقات به خوبی اجرا شده است.

به گفته فتاح، خطوط انتقال هم اکنون 154 کیلوولت است که در آینده نزدیک تبدیل به 230 کیلوولت می شود، پستهای آن ساخته و خطوط تقویت شده است، این امر باعث می شود که ظرفیت تبادل برق از طریق این خطوط به با بالای 180 مگاوات برسد.

وی با اشاره به توافق امروز خود با وزیر انرژی و آب ترکیه تصریح کرد: امروز نیز توافق شد که خطوط جدیدی مطالعه و ساخته شود، در این راستا شرکتهای خصوصی بین دو کشور تقویت شده اند تا بتوانند در ایران و ترکیه نیروگاه برق آبی یا حرارتی بسازند.

فتاح گفت: از این طریق می توان برق را بین دو کشور منتقل کرد، همه این موارد توافق و امضا شده و شرکتهای خصوصی دو طرف در حال اجرایی کردن موارد هستند. البته قرار بر این است که زمان بندی از سوی کارشناسان و مسئولان دو طرف تهیه و ارائه شود تا تمام موارد توافق شده را در یک برنامه زمان بندی اجرایی کنیم.

وی ابراز امیدواری کرد که بتوان رابطه میان دو وزارتخانه انرژی و نیروی ترکیه و ایران سرمشق و الگویی برای سایر وزارتخانه های دو کشور در تقویت روابط خود باشد.

فتاح با اشاره به زمینه های همکاری ایران و ترکیه در زمینه انرژی های نو نیز گفت: ترکیه اقدامات موفقی در این زمینه انجام داده و ایران نیز اقداماتی را در راستای بهره گیری از انرژی های نو شروع کرده، در این راستا به پیشنهاد وزیر ترکیه قرار بر این است که دو کشور در زمینه انرژی باد و خورشید کارهای مشترکی را انجام دهد، چراکه ترکیه در زمینه آبگرمکن های خورشیدی پیشرفتهای جدی داشته است.

وی اظهار داشت: در انرژی ژئوترمال نیز که دو طرف تجربه دارند نیز قرار است که دو طرف از این تجربه استفاده کنند.



فتاح در زمینه ساخت سد مشترک میان ایران و ترکیه نیز خاطرنشان کرد: توافقتنامه هایی که میان دو کشور به امضا رسیده قرار را بر این گذاشته که بخشهای خصوصی دو طرف از انرژیهای برق آبی و حرارتی بهره گیرند و طرحهای مشترکی را اجرایی کنند، البته مطالعاتی نیز انجام شده و تمام اطلاعات نیز طی دو سال گذشته به طرف ترکیه ای ارسال شده است.

وی ادامه داد: بر این اساس، موارد و مصادیقی انتخاب شده که کدام پروژه با میزان برآورد مشخص در سرمایه گذاری اجرایی شود، این بحث در حال پیگیری است که اگر نهایی شود، معنایش این است که طرف ترکیه ای در صنعت برق آبی ایران سرمایه گذاری می کند و در مقابل ایران نیز متعهد می شود برق تولیدی آن را در ترکیه تحویل دهد، این پروژه ها مکانیابی شده اند.

همچنین هملی گولر، وزیر انرژی و آب ترکیه نیز در این دیدار گفت: درترکیه نیاز به توجه در بخش انرژی روز به روز در حال افزایش است چراکه تا سال 2020 میلادی باید 120 میلیارد دلار در این بخش سرمایه گذاری شود، لذا در این شرایط، تولید برق حائز اهمیت است.

وی ادامه داد: البته هدف ما این است که از منابع جایگزین استفاده کنیم و در این راستا نیز علاقمندیم که سرمایه گذاری ها با سرعت هرچه تمام تر از سوی بخش خصوصی انجام شود، ضمن اینکه شبکه برقی ترکیه نیز در آینده ای نزدیک به عضویت شبکه برق اروپا در می آید که در این راستا نیز طرحهایی که با ایران در چارچوب طرحهای مشترک داریم به خوبی در حال پیشرفت است.

وزیر انرژی و آب ترکیه گفت: در زمینه خطوط انتقال برق و نیروگاههای برقابی و حرارتی نیز همکاری هایی مد نظر قرار دارد که بخوبی در حال انجام است. در زمینه انرژیهای تجدید پذیر مثل باد، خورشید و ژئوترمال نیز فعالیتهایی در حال انجام است.