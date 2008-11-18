  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۲۸ آبان ۱۳۸۷، ۱۵:۳۶

"چشم آفتاب" در انتظار پاسخ سیمافیلم است

با پایان یافتن نگارش فیلمنامه "چشم آفتاب"، حسن لفافیان به زودی و پس از اعلام موافقت سیمافیلم تصویربرداری این فیلم تلویزیونی را آغاز می‌کند.

لفافیان نویسنده و کارگردان این فیلم به خبرنگار مهر گفت: فیلمنامه را به سیمافیلم تحویل داده‌ایم و منتظر پاسخ آنها هستیم. این هفته شرایط پروژه مشخص می‌شود و پیش‌تولید را شروع می‌کنیم.

قصه فیلم در شهر سوخته می‌گذرد که مردی تصمیم می‌گیرد یکی از اشیای قدیمی آن را سرقت کند. "چشم آفتاب" به تهیه‌کنندگی مجید افضلی برای شبکه هامون مرکز سیستان و بلوچستان تهیه می‌شود و لوکیشن‌های آن زابل، ایرانشهر، خاش و چابهار است.

وی در ادامه افزود: در این فیلم استان سیستان و بلوچستان معرفی می‌شود. گروه پیش از این مذاکره‌‌ای با محمدرضا هدایتی برای بازی در نقش اصلی داشته، اما هنوز حضور این بازیگر در "چشم آفتاب" قطعی نشده است.

لفافیان کارگردانی فیلم‌های "حماسه ماندگار"، "گره آخر"، "روشنایی دریا" و "بازی مهره سفید" را در کارنامه دارد.

کد مطلب 784571

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها