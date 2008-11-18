"چشم آفتاب" در انتظار پاسخ سیمافیلم است

لفافیان نویسنده و کارگردان این فیلم به خبرنگار مهر گفت: فیلمنامه را به سیمافیلم تحویل داده‌ایم و منتظر پاسخ آنها هستیم. این هفته شرایط پروژه مشخص می‌شود و پیش‌تولید را شروع می‌کنیم.

قصه فیلم در شهر سوخته می‌گذرد که مردی تصمیم می‌گیرد یکی از اشیای قدیمی آن را سرقت کند. "چشم آفتاب" به تهیه‌کنندگی مجید افضلی برای شبکه هامون مرکز سیستان و بلوچستان تهیه می‌شود و لوکیشن‌های آن زابل، ایرانشهر، خاش و چابهار است.

وی در ادامه افزود: در این فیلم استان سیستان و بلوچستان معرفی می‌شود. گروه پیش از این مذاکره‌‌ای با محمدرضا هدایتی برای بازی در نقش اصلی داشته، اما هنوز حضور این بازیگر در "چشم آفتاب" قطعی نشده است.

لفافیان کارگردانی فیلم‌های "حماسه ماندگار"، "گره آخر"، "روشنایی دریا" و "بازی مهره سفید" را در کارنامه دارد.