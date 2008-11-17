440 هزار مشهدی در مرحله اول سهام عدالت دریافت کردند

به گزارش خبرنگار مهر در خلیل آباد احمد صادقی گلمکانی پیش از ظهر امروز در جلسه شورای اداری شهرستان خلیل آباد با بیان اینکه استقلال سیاسی و استقرار حکومت اسلامی از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی است، افزود: استکبار جهانی امروز با مطرح کردن مسائل اقتصادی سعی دارد سدی در مقابل انقلاب ایجاد کند که خوشبختانه با هوشیاری مدیران و تدابیر مقام معظم ولایت همانطور که در هشت سال جنگ تحمیلی به پیروزی رسیدیم، در مسائل اقتصادی نیز به استقلال خواهیم رسید و این موضوع را در دنیا ثابت خواهیم کرد.

گلمکانی شناخت مشکلات و ریشه یابی آن، طراحی چهارچوب اصلاحات، طراحی تفصیلی پروژه ها و عملیاتی ساختن آن ها را از اجزای چهارگانه طرح تحول اقتصادی دانست که از سه سال قبل آغاز و در ستاد راهبردی اقتصادی دولت به بحث گذاشته شده است.

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی با انتقاد از اینکه افراد مرفه در جامعه از یارانه بیشتری برخوردار هستند، هدفمند کردن یارانه ها را ضروری خواند.

وی با اشاره به توزیع سهام عدالت گفت: استان خراسان رضوی بالاترین آمار را در سطح کشور به خود اختصاص داده است.

وی از بهره مند شدن 440 هزار نفر در مرحله اول از سهام عدالت خبر داد و گفت: در مرحله دوم نیز حدود 500 هزار نفر از این سهام برخوردار شده اند.

گلمکانی با بیان اینکه در مراحل اول تا سوم تاکنون یک میلیون و 700 هزار نفر در استان شناسایی و سهام عدالت به آنها واگذار شده است، افزود: تا پایان سال به تمامی روستاییان و در مراحل چهارم تا هشتم به خانواده های معظم شهدا، زنان سرپرست خانوار، کارگزاران، خدام مساجد و طلاب سهام عدالت پرداخت خواهد شد.

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی از فرماندار و دیگر شرکت کنندگان در جلسه خواست: با خلاقیت و نوآوری و کمک گرفتن از نخبگان و جوانان مسائل اقتصادی و توانمندی های شهرستان را شناسایی و در جهت رفع آن بکوشند و نباید به امید تخصیص منابع نشست بلکه باید سرمایه داران بزرگ را شناسایی و سرمایه آن ها را به سمت آبادانی شهرستان هدایت کرد.

در پایان جلسه آقای مهندس علی نصیری به عنوان مدیر جهاد کشاورزی خلیل آباد و رجایی به عنوان رئیس اداره ثبت اسناد شهرستان های خلیل آباد و کاشمر معرفی شدند.