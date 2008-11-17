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۲۷ آبان ۱۳۸۷، ۱۳:۲۱

سفیر پاکستان در پاسخ به مهر:

ربایش دیپلمات ایرانی کار گروهگ جندالله نیست

ربایش دیپلمات ایرانی کار گروهگ جندالله نیست

سفیر پاکستان در تهران احتمال ربایش دیپلمات ایرانی توسط گروهک جند الله را بعید دانست.

محمد عباسی سفیر پاکستان در تهران در نشست خبری امروز با اصحاب رسانه در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره اخباری مبنی بر احتمال ربایش دیپلمات ایرانی توسط گروهگ تروریستی جند الله گفت : فکر نمی کنم کار گروهک جندالله و ریگی باشد چون این گروه در بلوچستان است ولی حادثه ربایش کنسول ایران در منطقه پیشاور اتفاق افتاده است که 2 هزار کیلومتر از بلوچستان دورتر است و زبان و نژاد آنها با هم مختلف است.

پیش از این منابع دیگر پاکستانی القاعده را مظنون اصلی این عملیات تروریستی معرفی کرده بودند.

اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال می شود.

کد مطلب 784576

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