صادرات بازارچه مرزی میل 78 کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سید علیرضا حسینی پیش از ظهر امروز به تشریح اهمیت صادرات و جایگاه آن در توسعه اقتصادی پرداخت و افزود: با توجه به مرزی بودن شهرستان درمیان توسعه بازارچه مرزی میل 73 می تواند نقش بسزایی در رشد و پیشرفت اقتصادی این شهرستان داشته باشد.

مسئول بازارچه میل 73 نیز در این نشست گفت: در سال 85 مبلغ 59 میلیون دلار و در سال 86 مبلغ 69 میلیون دلار جمع صاردارت و ماده 210 این بازارچه بوده که متاسفانه این رقم در سال جاری با کاهش شدیدی مواجه شده است.

محمد نوزادی نا امنی اخیر در کشور افغانستان را یکی از مهمترین عوامل کاهش صادرات در بازارچه عنوان کرد و خواستار استفاده از پیله وران بومی و اعطای تسهیلات به منظور جذب غرفه داران جدید شد.

مسئول بازارچه میل 73 هدف از نظارت اداره استاندارد را نظارت صادرات کالا با بالاترین کیفیت دانست و افزود: کیفیت و نحوه بسته بندی کالا تاثیر مستقیم بر امر صادرات دارد.

در این جلسه ایجاد وحدت رویه بین بازارچه ها در ارزیابی نحصولات صادراتی، کاهش اجاره بهای غرفه های بازارچه ها، مجوز تردد مشاین های باری افغان به داخل بازارچه جهت بارگیری، ایجاد امکانات رفاهی در بازارچه برای تجار و هماهنگی بیشتر بین نیروهای مستقر در بازارچه از عوامل موثر بر صادارات بازارچه مطرح شد.