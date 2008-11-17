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۲۷ آبان ۱۳۸۷، ۱۳:۳۴

اجرای پروژه های انتقال آب به شهرهای خوزستان باید سرعت بگیرد

اهواز - خبرگزاری مهر: رئیس مجمع نمایندگان مردم خوزستان در مجلس شورای اسلامی خواستار تسریع در اجرای پروژه های انتقال آب به شهرهای خوزستان شد.

مجید ناصری نژاد به خبرنگار مهر در اهواز گفت: تأثیر پدیده خشکسالی بر آب آشامیدنی و محصولات کشاورزی مردم خوزستان بسیار شدید است.

وی تاکید کرد:  به رغم اینکه از خوزستان به عنوان  پر آب ترین استان کشور نام برده می شود ولی  شهرهای خوزستان همواره دچار کم آبی هستند.

نماینده مردم شهرستان شادگان همچنین در خصوص حوزه انتخابیه خود اظهارداشت: آب این شهرستان از خط لوله 40 اینچ تأمین می شود که مربوط به 35 الی 40 سال گذشته و هم اکنون دچار مشکلات فنی زیادی است.

وی افزود: این خط لوله به دلیل فرسوده بودن قادر نیست آب را به میزان لازم برای شهروندان شهر شادگان تأمین کند به همین دلیل توزیع آب به خوبی در شهر و روستاها صورت نمی گیرد.

نماینده مردم شادگان در مجلس ادامه داد: یکی از مشکلات جدی و اساسی که نزدیک به سه سال درحال پیگیری آن هستیم بحث فشار آب در شهرستان شادگان است.

کد مطلب 784624

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