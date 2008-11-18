دفاتر آموزش و پرورش در موضوع کلاسهای بالای 40 نفر هماهنگ نبودند

مرتضی شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تاثیر کلاسهای پرجمعیت بر روی یادگیری دانش آموزان گفت: معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت آموزش و پرورش بر اساس قوانین خود را ملزم نمی دانند که با دفاتر آموزشی مشورت کنند و به تاثیر تصمیماتشان بر روی نظام آموزش فکر نمی کنند و تنها براساس مواضع خود عمل می کنند.

همچنین یکی از کارشناسان دفتر ابتدایی معتقد است که تشکیل کلاسهای بیش از 40 دانش آموز به خصوص در دوره ابتدایی به ضرر نظام مالی و آموزشی آموزش و پرورش است و باعث افزایش افت تحصیلی می شود.

شکوهی با تاکید بر اینکه کلاسهای بالای 40 نفر بر روی آموزش معلمان و یادگیری دانش آموزان تاثیر منفی دارد گفت: یکی از بدیهی ترین مسائلی که در مواجه با این مشکل به وجود می آید کمرنگ شدن رسیدگی معلمان بر وضعیت تحصیلی دانش آموزان است که این مسئله می تواند در دوره ابتدایی بحران زا باشد.

معاون دفتر خلاقیت و نوآوری آموزش و پرورش پیش دبستانی و ابتدایی در پاسخ به این سوال که استاندارد کلاسهای دانش آموزی در دوره ابتدایی با توجه به حساس بودن این دوره از لحاظ آموزشی چه تعداد است اظهار داشت: شاید بتوان یک استاندارد مشخص را برای کلاسها عنوان کرد ولی وقتی با واقعیتهای آموزش و پرورش همچون کمبود نیرو در برخی پایه ها، محدودیت منابع مالی و فضای آموزشی مواجه می شویم این استانداردها بی معنی می شود.

بنا بر آمارهای رسمی در حال حاضر بیش از 14 میلیون دانش آموز در 150 هزار مدرسه کشور تحصیل می کنند که سهم آموزش و پرورش عمومی در نظام تحصیلی کشور بیش از 70 درصد خواهد بود.