مبارزه برای ارتقا رنکینگ کشوری

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات شمشیربازی جایزه بزرگ ایران که هرساله به منظور ارتقا رنکینگ داخلی ورزشکاران در سه اسلحه انجام می شود امسال به میزبانی استان تهران برگزار خواهد شد.

هفته اول مسابقات شمشیربازی جایزه بزرگ مردان ایران با حضور برترین شمشیربازان اسلحه سابر در روز پنجشنبه و جمعه (30 آبان و اول آذر ماه) در تهران برگزار می شود.

هفته دوم این رقابت‌ها پنجشنبه و جمعه (هفتم و هشتم آذرماه) در اسلحه اپه و هفته سوم آن پنجشنبه و جمعه (14 و 15 آذر ماه) در اسلحه فلوره پیگیری می شود.

علیرضا پورسلمان، دبیر فدراسیون شمشیربازی ایران درباره برگزاری مسابقات شمشیربازی جایزه بزرگ مردان ایران به خبرنگار مهر گفت: این پیکارها به صورت آزاد و تنها در بخش مردان برگزار خواهد شد، بنابراین پیش بینی می کنیم در هر اسلحه بیش از 60 ورزشکار به مبارزه بپردازند.

وی ادامه داد: این رقابت‌ها هرساله برای مشخص شدن رنکینگ کشوری شمشیربازان انجام می شود که طی آن به برترین نفرات جوایز نقدی اهدا می شود.