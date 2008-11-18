دوربین عکاسی لمسی مخصوص نابینایان تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، استفاده از دوربینهای دیجیتال لمسی جدید به افراد نابینا توانایی ثبت تصاویر مختلف را خواهد بخشید. این دوربین که "Touch Sight " نام دارد دارای صفحه نمایشی بریل مانند است و تصاویری که لنز دوربین مشاهده می کند را مانند علائم بریل بر روی این نمایشگر به تصویر می کشد.

سپس فرد با قرار دادن دوربین و صفحه نمایشگر بریل بر روی پیشانی خود می تواند تصویر مقابل روی خود را مصور کرده و برای ثبت کردن و یا عدم ثبت کردن آن تصمیم گیری کند.

این دوربین که توسط شرکت سامسونگ طراحی و تولید شده است به منظور ایجاد مفهوم بصری از تصاویر ثبت شده ذهنی با استفاده از احساسات فرد به جای قوه بینایی وی تولید شده است.

بعد از فشرده شدن دکمه شاتر، دوربین به مدت 3 ثانیه صدای فرد را ضبط می کند. در این صورت عکاس می تواند به راحتی و با شنیدن صداهای مربوط با هر عکس، تصاویر را شناسایی کرده و دسته بندی کند.

در عین حال صفحه نمایش بریل سبک وزنی جایگزین نمایشگرهای ال سی دی رایج در دوربین های دیجیتال شده است که با ایجاد شمایلی برجسته و سه بعدی از تصویر فرد را از صحنه مقابل خود مطلع می کند.

تصویر به دست آمده از ترکیب صوت و تصویر در نهایت منجر به ایجاد عکسی خواهد شد که به راحتی در دوربین ذخیره شده و فرد می تواند آن را به دیگر دوربینهای لمسی نیز منتقل کند.

بر اساس گزارش گیزمگ، محققان با علم بر اینکه افراد نابینا در تخمین میزان فاصله مشکلی نداشته و از قدرت شنوایی بالایی برخوردار هستند، تصمیم به تولید این دوربین عکاسی که اخیرا مجله تایمز از آن به عنوان یکی از برترین اختراعات سال 2008 میلادی یاد کرده است، گرفتند.