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۲۷ آبان ۱۳۸۷، ۱۴:۲۰

اختصاصی مهر /

مجلس اساسنامه شرکت ملی نفت را می نویسد

مجلس اساسنامه شرکت ملی نفت را می نویسد

رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به تاخیرهای مکرر شرکت ملی نفت ایران در ارائه اساسنامه این شرکت از بررسی طرح جدید مجلس در این باره خبر داد.

حمید رضا کاتوزیان در گفتگو با مهر با اشاره به تاخیرهای مکرر شرکت ملی نفت ایران در ارائه اساسنامه این شرکت اظهار داشت: بر همین اساس تصمیم گرفته شده دو نفر از اعضای کمیسیون انرژی مجلس اساسنامه مذکور را پیگیری و بر مبنای طرح موجود بررسی کنند.

وی با بیان اینکه این اساسنامه به صورت طرح در مجلس شورای اسلامی مطرح خواهد شد افزود: شرکت ملی نفت ایران تا کنون به تذکرات مجلس در خصوص تاخیر در ارائه اساسنامه واکنشی نشان نداده است و علت این تاخیر برای مجلس مشخص نیست و پاسخی دریافت نشده است.

نماینده مردم تهران در خانه ملت خاطرنشان کرد: در همین راستا کمیسیون انرژی مجلس تصمیم گرفته این مسئله را پیگیری کند و اقدامات لازم را انجام دهد.

کاتوزیان با یادآوری اینکه پایان خرداد ماه آخرین مهلت شرکت ملی نفت برای ارائه اساسنامه بوده است، تصریح کرد: مجلس نمی تواند تا "قیامت" در انتظار ارائه اساسنامه از سوی شرکت ملی نفت باشد. 

کد مطلب 784648

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